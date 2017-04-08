Семинар «Студийный минимум»

В небольшой группе слушатели изучают свойства света, студийное оборудование, экспонометрию, схемы освещения. Семинар включает более четырех часов практики студийной съемки с участием модели.

Занятия проходят в профессиональных студиях.

Требования к слушателям:

понимание принципов работы фотокамеры в рамках любого из базовых курсов

наличие цифровой или пленочной зеркальной камеры с возможностью установки внешней вспышки (владельцам Sony нужно обязательно принести накамерную вспышку)

при возможности возьмите с собой на занятие различные объективы: в первую очередь вам пригодится zoom-объектив среднего диапазона, а также — светосильный объектив с фиксированным фокусным расстоянием.

Преподаватель: Александр Павлов

Группа: не более 8 человек

Занятий: 1 занятие

Место: Каланчевская ул., 17

Примечание: с 11:00 до 20:00

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