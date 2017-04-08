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Семинар «Студийный минимум»

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Цена 5500 руб.



08 апреля 2017
по
08 апреля 2017
12 марта PHOTOPLAY приглашает на семинар «Студийный минимум».
11.03.2017
Юрий Винецкий

В небольшой группе слушатели изучают свойства света, студийное оборудование, экспонометрию, схемы освещения. Семинар включает более четырех часов практики студийной съемки с участием модели.

Занятия проходят в профессиональных студиях.

Требования к слушателям:

  • понимание принципов работы фотокамеры в рамках любого из базовых курсов
  • наличие цифровой или пленочной зеркальной камеры с возможностью установки внешней вспышки (владельцам Sony нужно обязательно принести накамерную вспышку)
  • при возможности возьмите с собой на занятие различные объективы: в первую очередь вам пригодится zoom-объектив среднего диапазона, а также — светосильный объектив с фиксированным фокусным расстоянием.
 
 
 
Преподаватель: Александр Павлов
Группа: не более 8 человек 
Занятий: 1 занятие 
Место: Каланчевская ул., 17 
Примечание: с 11:00 до 20:00



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