Экологические фототуры в Серебряном бору

Москвичи смогут сделать уникальные снимки белок, бобров, снегирей и дятлов, покататься на лыжах и поучаствовать в фотоконкурсе. Предусмотрены пешие и лыжные маршруты. Сопровождать участников во время лесного путешествия будут гиды. Они расскажут как вести себя, чтобы не спугнуть диких животных во время съемки. Пользователи, которые выложат снимки в соцсети, и наберут наибольшее количество «лайков», получат призы от ГПБУ «Мосприрода».

18 февраля в 14:00 состоится фотокросс «В поисках белок и дятлов»

Для участников подготовили специальный экскурсионный маршрут протяженностью 3 км. Кроме белок и дятлов, гости смогут запечатлеть снегирей и лазоревок. Участники узнают много нового о жизни в зимнем лесу, смогут сделать уникальные фотографии. Начнется фотоохота в Серебряном бору, в парке «Ветеран» около пляжа № 2.

25 февраля в 12:00 запланирован второй экотур «На лыжах за бобром»

Мероприятие пройдет в формате лыжного забега. Участники проедут по одной из самых живописных лыжных трасс Серебряного бора. Протяженность эко-маршрута составит 5 км. Гиды расскажут участникам, как определить, кто оставил следы на земле — бобер или заяц. В конце маршрута участники смогут увидеть бобров, которых можно будет пофотографировать. Поучаствовать в лыжном квесте смогут горожане от 10 лет. Сбор группы — возле КПП, ул.Таманская, 2 (около памятника «Танк») в Серебряном бору.

На мероприятия участники должны взять с собой фотоаппарат или телефон с высоким качеством съемки. Для участия в экотурах нужно зарегистрироваться по телефону 8 (499) 729-66-21 или по электронной почте ecopros@oopt-szao.ru . Регистрация уже открыта, мероприятия бесплатные.

http://mosday.ru/news/item.php?889644

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