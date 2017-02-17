Открытый урок «Основы фотографии»

Посетив этот урок, вы сможете:

Познакомиться с одним из преподавателей школы и посмотреть, как проходят занятия.

Узнать много интересного про свою камеру и режимы съёмки даже в том случае, если вы снимаете не первый год.

Осмотреть школу, оценить оснащение, интерьер и удобство месторасположения.

Получить скидку 1000 р. при записи на курс.

Занятие проходит в виде лекции и ответов на вопросы аудитории.

Фотоаппарат на уроке не понадобится.

Все открытые уроки в нашей школе бесплатны.

Однако, после записи на урок вам будет необходимо внести онлайн символическую сумму 50 рублей (организационный взнос) для

того, чтобы мы убедились в серьёзности ваших намерений и забронировали вам место.

Если вы придёте на занятие без оплаты взноса — мы не сможем гарантировать вам свободное место.

Впоследствии организационный взнос можно будет вернуть.

http://fineart-school.ru/study/otkritie_uroki/osnovi_foto/

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