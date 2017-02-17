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Открытый урок «Основы фотографии»

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Бесплатно



17 февраля 2017
по
17 февраля 2017
Урок-презентация курсов «Основы фотографии» / «Основы фотографии. Интенсив».
11.02.2017
Олег Майдаков

Посетив этот урок, вы сможете:

  • Познакомиться с одним из преподавателей школы и посмотреть, как проходят занятия.
  • Узнать много интересного про свою камеру и режимы съёмки даже в том случае, если вы снимаете не первый год.
  • Осмотреть школу, оценить оснащение, интерьер и удобство месторасположения.
  • Получить скидку 1000 р. при записи на курс.

Занятие проходит в виде лекции и ответов на вопросы аудитории.
Фотоаппарат на уроке не понадобится.

 

 

Все открытые уроки в нашей школе бесплатны.
Однако, после записи на урок вам будет необходимо внести онлайн символическую сумму 50 рублей (организационный взнос) для
того, чтобы мы убедились в серьёзности ваших намерений и забронировали вам место.
Если вы придёте на занятие без оплаты взноса — мы не сможем гарантировать вам свободное место.
Впоследствии организационный взнос можно будет вернуть.

http://fineart-school.ru/study/otkritie_uroki/osnovi_foto/




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