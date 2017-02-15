Мастер-класс «Настройка и съемка видео зеркальной камерой Nikon»

Участники МК получам ответы на следующие вопросы:
- Что такое видеофайл и что нужно знать о его свойствах?
- Какое выбрать качество видеозаписи и частоту кадров? FullHD, HD, SD, 1080i/1080p, 24/25/29.97/60
- Особенности экспозиции при съемке в искусственном освещении.
- Панорамирование и движение камеры: что такое Rolling Shutter?
- Аксессуары для видеосъемки: слайдеры, стабилизаторы, штативы, краны, осветительная техника.
- Настройка проекта для видеомонтажа. Какие параметры указывать?
- Язык видеомонтажа. В чем суть стыковки кадров?
- Работа со звуком: микрофоны, усилители, рекордеры, свойства звуковой дорожки.
- Просмотр готовых проектов и разбор нюансов.
Стоимость: 1000 рублей
Семинар состоится 15 февраля в школе Nikon School по адресу: Санкт-Петербург, Биржевой пер. 4
Начало в 19:00, длительность 3 часа.
Начало в 19:00, длительность 3 часа.
Комментарии /