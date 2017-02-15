Мастер-класс «Настройка и съемка видео зеркальной камерой Nikon»

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11.02.2017



важаемые любители Фото и Видео съемки! Как многие из Вас знают, компания Nikon в свое время была первой, выпустившей зеркальный фотоаппарат с возможностью съемки видео. С тех пор прошло уже 9 лет, съемка видео на зеркальные камеры приобрела невиданную популярность и мы приглашаем вас на мастер класс, посвященный интересной теме: "Настройка и съемка видео зеркальной камерой Nikon".