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Мастер-класс «Настройка и съемка видео зеркальной камерой Nikon»

Главная / События / Мастер-класс «Настройка и съемка видео зеркальной камерой Nikon»

Цена 1000 руб.



15 февраля 2017
по
15 февраля 2017
Уважаемые любители Фото и Видео съемки! Как многие из Вас знают, компания Nikon в свое время была первой, выпустившей зеркальный фотоаппарат с возможностью съемки видео. С тех пор прошло уже 9 лет, съемка видео на зеркальные камеры приобрела невиданную популярность и мы приглашаем вас на мастер класс, посвященный интересной теме: "Настройка и съемка видео зеркальной камерой Nikon".
11.02.2017

Участники МК получам ответы на следующие вопросы:

  • Что такое видеофайл и что нужно знать о его свойствах?
  • Какое выбрать качество видеозаписи и частоту кадров? FullHD, HD, SD, 1080i/1080p, 24/25/29.97/60
  • Особенности экспозиции при съемке в искусственном освещении.
  • Панорамирование и движение камеры: что такое Rolling Shutter?
  • Аксессуары для видеосъемки: слайдеры, стабилизаторы, штативы, краны, осветительная техника.
  • Настройка проекта для видеомонтажа. Какие параметры указывать?
  • Язык видеомонтажа. В чем суть стыковки кадров?
  • Работа со звуком: микрофоны, усилители, рекордеры, свойства звуковой дорожки.
  • Просмотр готовых проектов и разбор нюансов.
 
 
 
Стоимость: 1000 рублей
Семинар состоится 15 февраля в школе Nikon School по адресу: Санкт-Петербург, Биржевой пер. 4 
Начало в 19:00, длительность 3 часа.



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