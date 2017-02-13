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Семинар «Adobe Lightroom. Отбор и пакетная обработка»

Главная / События / Семинар «Adobe Lightroom. Отбор и пакетная обработка»

Цена 2500 руб.



13 февраля 2017
по
13 февраля 2017
Приглашаются слушатели, знакомые с программой Adobe Lightroom. Занятие проводится в большой аудитории, все приёмы демонстрируются на проекторе.
11.02.2017
Анна Арчен

Всем знакома ситуация, когда количество фотографий из каждой поездки исчисляется тысячами, на жёстком диске пылятся гигабайты прошлогодних съёмок, друзья и коллеги уже перестали спрашивать “когда будут фото из отпуска?”, а терпения и времени, чтобы разобрать и, тем более, обработать этот снежный ком, как обычно, нет. 

Новых интересных съёмок - всё больше, старые съёмки кажутся уже не такими любопытными, но ни те, ни другие никто не увидит и не оценит, пока автор не освоит систему взаимодействия с собственным архивом. 

Мы предлагаем вам практический трёхчасовой семинар, на котором расскажем об эффективной методике сортировки, отбора и составления серий фотографий на базе Adobe Lightroom. Также вы узнаете о том, как ускорить процесс обработки, используя возможности этого RAW­-конвертера. 

Вы узнаете: 
- как грамотно организовать личный фотоархив; 
- как быстро и эффективно сортировать и отбирать фотографии в Adobe Lightroom; 
- чем руководствоваться при отборе и как ускорить принятие решений; 
- как составлять несколько серий фотографий из одной съёмки или одну серию из разных архивных съёмок; 
- как быстро обработать большое количество фотографий из поездок или семейного архива, создать из них серии для публикаций в соцсетях, для печати альбома или небольшого авторского проекта.

 
 
Стоимость: 2 500 рублей
Преподаватель: Анна Арчен
Занятий: 1 занятие 
Время: с 19.00 до 22.00 
Место: Каланчевская ул., 17 



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