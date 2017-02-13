Семинар «Adobe Lightroom. Отбор и пакетная обработка»

Всем знакома ситуация, когда количество фотографий из каждой поездки исчисляется тысячами, на жёстком диске пылятся гигабайты прошлогодних съёмок, друзья и коллеги уже перестали спрашивать “когда будут фото из отпуска?”, а терпения и времени, чтобы разобрать и, тем более, обработать этот снежный ком, как обычно, нет.



Новых интересных съёмок - всё больше, старые съёмки кажутся уже не такими любопытными, но ни те, ни другие никто не увидит и не оценит, пока автор не освоит систему взаимодействия с собственным архивом.



Мы предлагаем вам практический трёхчасовой семинар, на котором расскажем об эффективной методике сортировки, отбора и составления серий фотографий на базе Adobe Lightroom. Также вы узнаете о том, как ускорить процесс обработки, используя возможности этого RAW­-конвертера.



Вы узнаете:

- как грамотно организовать личный фотоархив;

- как быстро и эффективно сортировать и отбирать фотографии в Adobe Lightroom;

- чем руководствоваться при отборе и как ускорить принятие решений;

- как составлять несколько серий фотографий из одной съёмки или одну серию из разных архивных съёмок;

- как быстро обработать большое количество фотографий из поездок или семейного архива, создать из них серии для публикаций в соцсетях, для печати альбома или небольшого авторского проекта.

Стоимость: 2 500 рублей

Преподаватель: Анна Арчен

Занятий: 1 занятие

Время: с 19.00 до 22.00

Место: Каланчевская ул., 17

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