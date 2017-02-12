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Public-интервью с Марией Плешковой

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Цена 500 руб.



12 февраля 2017
по
12 февраля 2017
Мария Плешкова – неоднократный победитель и финалист международных конкурсов и фестивалей. Ее работы выставлялись в России, Грузии, Франции, Испании, Италии, Великобритании, Чехии.
11.02.2017
Наталья Ударцева

Форма публичных интервью не нова, но всегда интересна, так как дает каждому участнику события возможность задать интервьюируемой персоне вопрос в режиме реального времени и тут же получить на него ответ.

Центральной темой творчества Марии является Микрокосм, человек как уменьшенная модель Вселенной. Во всех работах речь идет о моментах максимальной интенсивности бытия, так что иногда стирается грань между искусством и психотерапией. Для проектов Марии характерна автобиографичность и предельная откровенность. Но размышления о себе и собственном опыте – не самоцель, а лишь повод поговорить об общечеловеческом.

 

 

Стоимость: 500 р. с обязательной предварительной регистрацией. Студентам, преподавателям и выпускникам Школы визуальных искусств – бесплатно.

http://schoolva.ru/2017/pablik-intervyu-s-mariej-pleshkovoj/




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