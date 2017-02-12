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Бесплатный семинар «Портретная фотография. Особенности жанра»

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Бесплатно



12 февраля 2017
по
12 февраля 2017
Своими наработками в этом вопросе с Вами поделится профессиональный фотограф и преподаватель Nikon School – Дулов Михаил.
11.02.2017
Михаил Дулов

Портретная съемка – одна из любимых видов фотографии многих людей. Самая частая коммерческая съемка связана именно с фотографированием людей, но большинство людей задаются вопросом, как создаются красивые портреты, какую технику для этого надо использовать и как работать с моделью. 

Михаил имеет большой опыт фотосъемки и работы в студии. В ходе семинара он постарается передать Вам свой опыт с помощью теоретического и практического разбора материала. На Семинаре будет присутствовать модель и каждый желающий сможет выполнить несколько художественных снимков. 
В первую очередь, семинар ориентирован на начинающих фотографов и фотолюбителей. 
Если у Вас есть объективы Nikkor – обязательно приносите их с собой.

 
Семинар состоится: 12 февраля 2017 года 
Начало в 18:00. 
Примерная продолжительность: около 3-х часов. 
Место проведения: г. Оренбург Индустриальный парк «Оренбургский пуховый платок» ул. Переселенцев 1/1, 11 этаж. «Рабочая станция». 



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