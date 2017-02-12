Бесплатный семинар «Портретная фотография. Особенности жанра»

Портретная съемка – одна из любимых видов фотографии многих людей. Самая частая коммерческая съемка связана именно с фотографированием людей, но большинство людей задаются вопросом, как создаются красивые портреты, какую технику для этого надо использовать и как работать с моделью.



Михаил имеет большой опыт фотосъемки и работы в студии. В ходе семинара он постарается передать Вам свой опыт с помощью теоретического и практического разбора материала. На Семинаре будет присутствовать модель и каждый желающий сможет выполнить несколько художественных снимков.

В первую очередь, семинар ориентирован на начинающих фотографов и фотолюбителей.

Если у Вас есть объективы Nikkor – обязательно приносите их с собой.

Семинар состоится: 12 февраля 2017 года

Начало в 18:00.

Примерная продолжительность: около 3-х часов.

Место проведения: г. Оренбург Индустриальный парк «Оренбургский пуховый платок» ул. Переселенцев 1/1, 11 этаж. «Рабочая станция».

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