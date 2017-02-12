Семинар «Студийный минимум»

Требования к слушателям:

- понимание принципов работы фотокамеры в рамках любого из базовых курсов

- наличие цифровой или пленочной зеркальной камеры с возможностью установки внешней вспышки (владельцам Sony нужно обязательно принести накамерную вспышку)

- при возможности возьмите с собой на занятие различные объективы: в первую очередь вам пригодится zoom-объектив среднего диапазона, а также светосильный объектив с фиксированным фокусным расстоянием

Программа семинара

Первая часть

Введение в студийную съемку

- свойства света

- студийное оборудование

- экспонометрия

- общие принципы установки света

- особенности съемки людей

- особенности съемки предметов



Вторая часть

Практика

- студийная съемка с участием модели

Стоимость: 5 500 рублей

Преподаватель: Юрий Винецкий

Группа: не более 8 человек

Занятий: 1 занятие

Время: с 11.00 до 20.00

Место: Каланчевская ул., 17

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