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Семинар «Студийный минимум»

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Цена 5500 руб.



12 февраля 2017
по
12 февраля 2017
В небольшой группе слушатели изучают свойства света, студийное оборудование, экспонометрию, схемы освещения. Семинар включает более четырех часов практики студийной съемки с участием модели.
10.02.2017
Юрий Винецкий

Требования к слушателям: 
- понимание принципов работы фотокамеры в рамках любого из базовых курсов 
- наличие цифровой или пленочной зеркальной камеры с возможностью установки внешней вспышки (владельцам Sony нужно обязательно принести накамерную вспышку) 
- при возможности возьмите с собой на занятие различные объективы: в первую очередь вам пригодится zoom-объектив среднего диапазона, а также светосильный объектив с фиксированным фокусным расстоянием

 
Программа семинара 
Первая часть 
Введение в студийную съемку 
- свойства света 
- студийное оборудование 
- экспонометрия 
- общие принципы установки света 
- особенности съемки людей 
- особенности съемки предметов 

Вторая часть 
Практика 
- студийная съемка с участием модели
 
 
Стоимость: 5 500 рублей
Преподаватель: Юрий Винецкий
Группа: не более 8 человек 
Занятий: 1 занятие 
Время: с 11.00 до 20.00 
Место: Каланчевская ул., 17 



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