Семинар «Студийный минимум»

Требования к слушателям:
- понимание принципов работы фотокамеры в рамках любого из базовых курсов
- наличие цифровой или пленочной зеркальной камеры с возможностью установки внешней вспышки (владельцам Sony нужно обязательно принести накамерную вспышку)
- при возможности возьмите с собой на занятие различные объективы: в первую очередь вам пригодится zoom-объектив среднего диапазона, а также светосильный объектив с фиксированным фокусным расстоянием
Программа семинара
Первая часть
Введение в студийную съемку
- свойства света
- студийное оборудование
- экспонометрия
- общие принципы установки света
- особенности съемки людей
- особенности съемки предметов
Вторая часть
Практика
- студийная съемка с участием модели
Первая часть
Введение в студийную съемку
- свойства света
- студийное оборудование
- экспонометрия
- общие принципы установки света
- особенности съемки людей
- особенности съемки предметов
Вторая часть
Практика
- студийная съемка с участием модели
Стоимость: 5 500 рублей
Преподаватель: Юрий Винецкий
Группа: не более 8 человек
Занятий: 1 занятие
Время: с 11.00 до 20.00
Место: Каланчевская ул., 17
Группа: не более 8 человек
Занятий: 1 занятие
Время: с 11.00 до 20.00
Место: Каланчевская ул., 17
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