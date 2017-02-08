Тренинг «Как снимать портрет или 33 световых решения в портрете»

Фотография и кино зовется одним словом — Светопись! И потому цель наших классов — освещение в портрете: «бабочка», «рембрандтовский треугольник», высокий ключ, «голливудский свет» и прочие. А фон? — спросите вы — черный, белый, полосатый? Приходите! — всё расскажем и покажем на двухдневном открытом мастер-классе с Дмитрием Ершовым

Построим и изучим 33 световые решения на гипсовой голове и фоне, включая применяемые в Голливуде и в живописном портрете, используя один или несколько источников света. Но сначала немного важной теории, где кратко поговорим об объективах и прочих технических средствах...

Желающие дополнительно попрактиковаться в теме, могут приобрести мастер-класс и практическое занятие с мастером. Стоимость практического занятия 2 800 Р. При одномоментной оплате мастер-класса + практики стоимость посещения составит 8 700 Р. (по карте "Студент" - 7 800 Р.) Дата и время практического занятия уточняются дополнительно.

https://www.photoacademy.ru/obuchenie/treningi/kak_snimat_portret_ili_33_svetovykh_resheniy_v_portrete/

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