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Натюрморт как метод абстракции (собственное творчество).

Главная / События / Натюрморт как метод абстракции (собственное творчество).

Цена 750 руб.



01 марта 2017
по
01 марта 2017
Лекции будут полезны для всех, кто интересуется арт-фотографией, съемкой натюрморта, современной фотографией.
06.02.2017
Вадим Гущин

Лекция 4. 
- Исторические параллели из истории искусства, влияние иконописи и живописи на собственное творчество. 
- Черно-белый фотографический натюрморт, форма предмета как абстрактный знак. 
- Минимализм и концептуальная нагруженность простых форм. 
- Натюрморт в цвете: цвет предмета как доминирующий компонент в композиции. 
- Роль предмета в натюрморте, трансформация предмета в геометрическую форму. 
- Фрагмент как метод ухода от реальности в абстракцию.

 
 
 
Стоимость: 750 рублей
До 23 февраля 2017 года.
Преподаватель: Вадим Гущин 
Время: с 19:00 до 22:00 
Место: Каланчевская ул., 17 



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