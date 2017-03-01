Натюрморт как метод абстракции (собственное творчество).

Лекция 4.
- Исторические параллели из истории искусства, влияние иконописи и живописи на собственное творчество.
- Черно-белый фотографический натюрморт, форма предмета как абстрактный знак.
- Минимализм и концептуальная нагруженность простых форм.
- Натюрморт в цвете: цвет предмета как доминирующий компонент в композиции.
- Роль предмета в натюрморте, трансформация предмета в геометрическую форму.
- Фрагмент как метод ухода от реальности в абстракцию.
Стоимость: 750 рублей
До 23 февраля 2017 года.
Преподаватель: Вадим Гущин
Время: с 19:00 до 22:00
Место: Каланчевская ул., 17
Время: с 19:00 до 22:00
Место: Каланчевская ул., 17
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