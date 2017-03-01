Натюрморт как метод абстракции (собственное творчество).

екции будут полезны для всех, кто интересуется арт-фотографией, съемкой натюрморта, современной фотографией.

Лекция 4.

- Исторические параллели из истории искусства, влияние иконописи и живописи на собственное творчество.

- Черно-белый фотографический натюрморт, форма предмета как абстрактный знак.

- Минимализм и концептуальная нагруженность простых форм.

- Натюрморт в цвете: цвет предмета как доминирующий компонент в композиции.

- Роль предмета в натюрморте, трансформация предмета в геометрическую форму.

- Фрагмент как метод ухода от реальности в абстракцию.

Стоимость: 750 рублей До 23 февраля 2017 года. Преподаватель: Вадим Гущин

Время: с 19:00 до 22:00

Место: Каланчевская ул., 17 https://photoplay.ru/courses/workshop/photographic-still-life.html

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