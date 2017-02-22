Натюрморт второй половины ХХ-го века и нашего времени.

екции будут полезны для всех, кто интересуется арт-фотографией, съемкой натюрморта, современной фотографией.

Лекция 3.

- Расцвет рекламного натюрморта, натюрморт как часть фэшн-фотографии.

- Использование натюрморта в концептуальных проектах.

- Постмодернизм в натюрмортной фотографии.

- Отличие эстетики модернистского и постмодернистского натюрморта.

- Фотография как часть современного искусства, выход натюрморта за пределы плоскости, внедрение пространства.

- Особенности и развитие разных видов натюрмотра (студийный, постановочный, найденный натюрморт и т.д.) в разные эпохи.

Стоимость: 750 рублей До 16 февраля - 400 рублей Преподаватель: Вадим Гущин

Время: с 19:00 до 22:00

Место: Каланчевская ул., 17 https://photoplay.ru/courses/workshop/photographic-still-life.html

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