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Натюрморт второй половины ХХ-го века и нашего времени.

Главная / События / Натюрморт второй половины ХХ-го века и нашего времени.

Цена 750 руб.



22 февраля 2017
по
22 февраля 2017
Лекции будут полезны для всех, кто интересуется арт-фотографией, съемкой натюрморта, современной фотографией.
06.02.2017
Вадим Гущин

Лекция 3.  
- Расцвет рекламного натюрморта, натюрморт как часть фэшн-фотографии. 
- Использование натюрморта в концептуальных проектах. 
- Постмодернизм в натюрмортной фотографии. 
- Отличие эстетики модернистского и постмодернистского натюрморта. 
- Фотография как часть современного искусства, выход натюрморта за пределы плоскости, внедрение пространства. 
- Особенности и развитие разных видов натюрмотра (студийный, постановочный, найденный натюрморт и т.д.) в разные эпохи. 

 
 
 
Стоимость: 750 рублей
До 16 февраля - 400 рублей
Преподаватель: Вадим Гущин 
Время: с 19:00 до 22:00 
Место: Каланчевская ул., 17 



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