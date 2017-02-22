Натюрморт второй половины ХХ-го века и нашего времени.

Лекция 3.
- Расцвет рекламного натюрморта, натюрморт как часть фэшн-фотографии.
- Использование натюрморта в концептуальных проектах.
- Постмодернизм в натюрмортной фотографии.
- Отличие эстетики модернистского и постмодернистского натюрморта.
- Фотография как часть современного искусства, выход натюрморта за пределы плоскости, внедрение пространства.
- Особенности и развитие разных видов натюрмотра (студийный, постановочный, найденный натюрморт и т.д.) в разные эпохи.
Стоимость: 750 рублей
До 16 февраля - 400 рублей
Преподаватель: Вадим Гущин
Время: с 19:00 до 22:00
Место: Каланчевская ул., 17
Время: с 19:00 до 22:00
Место: Каланчевская ул., 17
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