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Натюрморт первой половины ХХ-го века.

Главная / События / Натюрморт первой половины ХХ-го века.

Цена 750 руб.



15 февраля 2017
по
15 февраля 2017
Лекции будут полезны для всех, кто интересуется арт-фотографией, съемкой натюрморта, современной фотографией.
06.02.2017
Вадим Гущин

Лекция 2.
- Развитие техники и изобретение Лейки, развитие собственного языка фотографии. 
- Функциональное использование фотографического натюрморта в рекламе и репортаже. 
- Школа дизайна «Баухауз», класс фотографии. 
- Фотография как часть мирового художественного процесса: связь между живописным и фотографическим натюрмортом того времени. 
- Сюрреализм, дадаизм, их влияние на натюрморт. 
- Фотограмма как метод натюрморта. 
- Новая вещественность в фотографии, начало концептуального подхода к съемке натюрморта.

 
 
 
Стоимость: 750 рублей
До 09 февраля - 400 рублей
Преподаватель: Вадим Гущин 
Время: с 19:00 до 22:00 
Место: Каланчевская ул., 17 



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