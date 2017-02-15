Натюрморт первой половины ХХ-го века.

Лекция 2.
- Развитие техники и изобретение Лейки, развитие собственного языка фотографии.
- Функциональное использование фотографического натюрморта в рекламе и репортаже.
- Школа дизайна «Баухауз», класс фотографии.
- Фотография как часть мирового художественного процесса: связь между живописным и фотографическим натюрмортом того времени.
- Сюрреализм, дадаизм, их влияние на натюрморт.
- Фотограмма как метод натюрморта.
- Новая вещественность в фотографии, начало концептуального подхода к съемке натюрморта.
Стоимость: 750 рублей
До 09 февраля - 400 рублей
Преподаватель: Вадим Гущин
Время: с 19:00 до 22:00
Место: Каланчевская ул., 17
Время: с 19:00 до 22:00
Место: Каланчевская ул., 17
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