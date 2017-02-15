Натюрморт первой половины ХХ-го века.

екции будут полезны для всех, кто интересуется арт-фотографией, съемкой натюрморта, современной фотографией.

Лекция 2.

- Развитие техники и изобретение Лейки, развитие собственного языка фотографии.

- Функциональное использование фотографического натюрморта в рекламе и репортаже.

- Школа дизайна «Баухауз», класс фотографии.

- Фотография как часть мирового художественного процесса: связь между живописным и фотографическим натюрмортом того времени.

- Сюрреализм, дадаизм, их влияние на натюрморт.

- Фотограмма как метод натюрморта.

- Новая вещественность в фотографии, начало концептуального подхода к съемке натюрморта.

Стоимость: 750 рублей До 09 февраля - 400 рублей Преподаватель: Вадим Гущин

Время: с 19:00 до 22:00

Место: Каланчевская ул., 17 https://photoplay.ru/courses/workshop/photographic-still-life.html

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