екции будут полезны для всех, кто интересуется арт-фотографией, съемкой натюрморта, современной фотографией.

Натюрморт ХIX века — параллели с современностью.

- Первые опыты родоначальников фотографии и их влияние на последующую историю фотографии, вплоть до наших дней.

- Связь живописных стилей и фотографии, влияние техники на эстетику.

- «Барочные» натюрморты в фотографии, символизм в барочном натюрморте — современные опыты символизма.

- Пикториальный натюрморт: Camera Work, Трилистник и другие направления.

- Первые попытки поиска собственного изобразительного языка, отход от живописной эстетики.

- Предмет как вещественное доказательство.

Стоимость: 750 рублей

Преподаватель: Вадим Гущин

Время: с 19:00 до 22:00

Место: Каланчевская ул., 17

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