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Натюрморт ХIX века — параллели с современностью.

Главная / События / Натюрморт ХIX века — параллели с современностью.

Цена 750 руб.



08 февраля 2017
по
08 февраля 2017
Лекции будут полезны для всех, кто интересуется арт-фотографией, съемкой натюрморта, современной фотографией.
06.02.2017
Вадим Гущин

Натюрморт ХIX века — параллели с современностью. 
- Первые опыты родоначальников фотографии и их влияние на последующую историю фотографии, вплоть до наших дней. 
- Связь живописных стилей и фотографии, влияние техники на эстетику. 
- «Барочные» натюрморты в фотографии, символизм в барочном натюрморте — современные опыты символизма. 
- Пикториальный натюрморт: Camera Work, Трилистник и другие направления. 
- Первые попытки поиска собственного изобразительного языка, отход от живописной эстетики. 
- Предмет как вещественное доказательство. 

 
 
Стоимость: 750 рублей
Преподаватель: Вадим Гущин
Время: с 19:00 до 22:00 
Место: Каланчевская ул., 17 



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