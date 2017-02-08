Натюрморт ХIX века — параллели с современностью.
- Первые опыты родоначальников фотографии и их влияние на последующую историю фотографии, вплоть до наших дней.
- Связь живописных стилей и фотографии, влияние техники на эстетику.
- «Барочные» натюрморты в фотографии, символизм в барочном натюрморте — современные опыты символизма.
- Пикториальный натюрморт: Camera Work, Трилистник и другие направления.
- Первые попытки поиска собственного изобразительного языка, отход от живописной эстетики.
- Предмет как вещественное доказательство.
Стоимость: 750 рублей
Преподаватель: Вадим Гущин
Время: с 19:00 до 22:00
Место: Каланчевская ул., 17
Время: с 19:00 до 22:00
Место: Каланчевская ул., 17
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