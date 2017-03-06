Онлайн-курс по ретуши

Это полноценный курс для фотографов и ретушеров начального и среднего уровня, который дает всеобъемлющие знания для обработки цифровых фотографий на профессиональном уровне. Сергей поделится знаниями, полученными им за годы работы в сфере обработки фото. Также расскажет о множестве нюансов, встречающихся на тех или иных фотографиях, которые обычно проблематично исправить. Обучающиеся получат объем знаний, который при самостоятельном обучении занял бы около года времени.

План занятий:

1 занятие:

Лайтрум:

Обзор базовых инструментов обработки фотографий.

Творческие инструменты обработки (градиент/кисть).

Выборочная коррекция цвета.

Тонирование.

Работа с черно-белой фотографией.

Расширение динамического диапазона на этапе Raw-конвертации.

Camera Calibration как инструмент для творческой работы с цветом.

Работа с пресетами.

Обработка фотографий, с применением всего вышеизложенного на примере файлов обучаемых.



2 занятие:

Необходимые базовые техники и работа с фоном

Понятия «маски/слои».

Создание/редактирование сложных масок.

Трансформация.

Работа с фоном (чистка/замена).

Особенности применения фильтра «пластика».



3 занятие:

Обработка пейзажа

Манипуляции с цветом и объемом при работе с пейзажем.

Работа с панорамами

Усиление объема на пейзажах

Техника изменения светотени в архитектуре и пейзаже (dodge&burn)



4 и 5 занятия:

Обработка портрета и работа с телом

Чистка кожи.

Удаление красноты кожи (и других «паразитных» оттенков).

Идеальная кожа, с сохранением текстуры (техника doge & burn, частотное разложение).

Изменение светотени (doge & burn).

Быстрая обработка портрета.

Обработка глаз.

Макияж (коррекция/изменение/добавление).

Мужской портрет.



6 занятие:

Работа с цветом

Теория цвета (как видеть цвет).

Работа с цветом (тонирование /кросс-процесс и т.п.).

Как повторить увиденный на чужих фотографиях цвет/тонировку.



7 занятие:

Обработка свадебных фотографий

Использование плагинов.

Разнообразные эффекты (блики/дымка/текстуры…).

Художественные эффекты.

Обработка фотографий, с применением всего изученного материала.



8 занятие:

Детальный разбор финального домашнего задания каждого ученика.

Разбор нескольких psd файлов из моего портфолио.



Если за 8 занятий требуемый объем знаний не успеем рассмотреть, то добавится ещё одно занятие. Поэтому на всякий случай рассчитывайте своё время с запасом +1 занятие.

Каждое занятие длится 2 часа + 15 минут на разбор домашнего задания, с 1 перерывом на 5-10 минут.

Дата: с 6 марта по 30 марта 2017 г. (8 занятий)

Время: Пн. и Чт. с 19:00 до 21:00-21:30 (по Московскому времени)

Стоимость: 8000 р. (после 1 марта - 9000 р.)

Количество человек: до 12

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