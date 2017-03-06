Онлайн-курс по ретуши

План занятий:
1 занятие:
Лайтрум:
Обзор базовых инструментов обработки фотографий.
Творческие инструменты обработки (градиент/кисть).
Выборочная коррекция цвета.
Тонирование.
Работа с черно-белой фотографией.
Расширение динамического диапазона на этапе Raw-конвертации.
Camera Calibration как инструмент для творческой работы с цветом.
Работа с пресетами.
Обработка фотографий, с применением всего вышеизложенного на примере файлов обучаемых.
2 занятие:
Необходимые базовые техники и работа с фоном
Понятия «маски/слои».
Создание/редактирование сложных масок.
Трансформация.
Работа с фоном (чистка/замена).
Особенности применения фильтра «пластика».
3 занятие:
Обработка пейзажа
Манипуляции с цветом и объемом при работе с пейзажем.
Работа с панорамами
Усиление объема на пейзажах
Техника изменения светотени в архитектуре и пейзаже (dodge&burn)
4 и 5 занятия:
Обработка портрета и работа с телом
Чистка кожи.
Удаление красноты кожи (и других «паразитных» оттенков).
Идеальная кожа, с сохранением текстуры (техника doge & burn, частотное разложение).
Изменение светотени (doge & burn).
Быстрая обработка портрета.
Обработка глаз.
Макияж (коррекция/изменение/добавление).
Мужской портрет.
6 занятие:
Работа с цветом
Теория цвета (как видеть цвет).
Работа с цветом (тонирование /кросс-процесс и т.п.).
Как повторить увиденный на чужих фотографиях цвет/тонировку.
7 занятие:
Обработка свадебных фотографий
Использование плагинов.
Разнообразные эффекты (блики/дымка/текстуры…).
Художественные эффекты.
Обработка фотографий, с применением всего изученного материала.
8 занятие:
Детальный разбор финального домашнего задания каждого ученика.
Разбор нескольких psd файлов из моего портфолио.
Если за 8 занятий требуемый объем знаний не успеем рассмотреть, то добавится ещё одно занятие. Поэтому на всякий случай рассчитывайте своё время с запасом +1 занятие.
Каждое занятие длится 2 часа + 15 минут на разбор домашнего задания, с 1 перерывом на 5-10 минут.
Время: Пн. и Чт. с 19:00 до 21:00-21:30 (по Московскому времени)
Стоимость: 8000 р. (после 1 марта - 9000 р.)
Количество человек: до 12