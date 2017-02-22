Мастер-класс по travel-фотографии

Программа мастер-класса:



Занятие 2. Снимаем в дороге

Не стесняемся и налаживаем контакт с местным населением

Используем режимное время. И зачем вообще это нужно

Снимаем воду на длинных выдержках и превращаем её в молоко

Съёмка звёздного неба. Как поймать млечный путь

Съёмка панорамных и HDR-снимков



Занятие 3. Работа с отснятым материалом

Каталогизация и архивация файлов в Lightroom

Обрабатываем фотографии. Работаем с пресетами

Склеиваем HDR и панорамные снимки

Добавляем GPS-лог к снимкам. Работаем с ключевыми словами

Экспорт фотографий. Добавляем резкость

Занятие 1. Подготовка к поездкеВыбираем камеру и объективы в поездку. Fix vs ZoomНеобходимые аксессуары. Что точно пригодиться в дорогеПланируем маршрут исходя из наших целей и задачИзучаем сервисы и и приложения облегчающие подготовку