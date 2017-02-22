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Мастер-класс по travel-фотографии

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Цена 4500 руб.



22 февраля 2017
по
01 марта 2017
Интенсивный трехдневный мастер-класс, посвященный самым важным аспектам travel-фотографии.
06.02.2017
Александр Врублевский

Программа мастер-класса: 


Занятие 1. Подготовка к поездке 
Выбираем камеру и объективы в поездку. Fix vs Zoom 
Необходимые аксессуары. Что точно пригодиться в дороге 
Планируем маршрут исходя из наших целей и задач 
Изучаем сервисы и и приложения облегчающие подготовку 

Занятие 2. Снимаем в дороге 
Не стесняемся и налаживаем контакт с местным населением 
Используем режимное время. И зачем вообще это нужно 
Снимаем воду на длинных выдержках и превращаем её в молоко 
Съёмка звёздного неба. Как поймать млечный путь 
Съёмка панорамных и HDR-снимков 

Занятие 3. Работа с отснятым материалом 
Каталогизация и архивация файлов в Lightroom 
Обрабатываем фотографии. Работаем с пресетами 
Склеиваем HDR и панорамные снимки 
Добавляем GPS-лог к снимкам. Работаем с ключевыми словами 
Экспорт фотографий. Добавляем резкость
 
 
Стоимость: 4 500 рублей
Преподаватель: Александр Врублевский
Занятий: 3 занятия 
Время: 22, 27 февраля и 1 марта (понедельник, среда) 19:00-22:00 
Место: Каланчевская ул., 17 



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