Мастер-класс по travel-фотографии

Программа мастер-класса:
Занятие 1. Подготовка к поездке
Выбираем камеру и объективы в поездку. Fix vs Zoom
Необходимые аксессуары. Что точно пригодиться в дороге
Планируем маршрут исходя из наших целей и задач
Изучаем сервисы и и приложения облегчающие подготовку
Занятие 2. Снимаем в дороге
Не стесняемся и налаживаем контакт с местным населением
Используем режимное время. И зачем вообще это нужно
Снимаем воду на длинных выдержках и превращаем её в молоко
Съёмка звёздного неба. Как поймать млечный путь
Съёмка панорамных и HDR-снимков
Занятие 3. Работа с отснятым материалом
Каталогизация и архивация файлов в Lightroom
Обрабатываем фотографии. Работаем с пресетами
Склеиваем HDR и панорамные снимки
Добавляем GPS-лог к снимкам. Работаем с ключевыми словами
Экспорт фотографий. Добавляем резкость
Стоимость: 4 500 рублей
Преподаватель: Александр Врублевский
Занятий: 3 занятия
Время: 22, 27 февраля и 1 марта (понедельник, среда) 19:00-22:00
Место: Каланчевская ул., 17
Занятий: 3 занятия
Время: 22, 27 февраля и 1 марта (понедельник, среда) 19:00-22:00
Место: Каланчевская ул., 17
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