Выездное практическое занятие в Никола-Ленивце

Фото-интенисив - два дня, под завязку забитых знаниями. Вы научитесь не просто снимать все, что видите, а замечать интересные идеи и ракурсы на привычные (или совершенно невероятные) объекты. Вы научитесь видеть в кадре историю, что-то, что заставит вашего зрителя долго изучать снимок, разглядывать его. Вы узнаете об основных правилах и ложных мифах построения композиции, научитесь работать с искусственным светом на выездных съемках, узнаете секреты обработки дневных и ночных фотографий.



Специально для проведения этого мастер-класса мы выбрали самое невероятное место - арт-парк в поселке Никола-Ленивец, где воплотились в реальность самые смелые и безумные идеи архитекторов. Вселенский разум, битва дятлов с долгоносиками, позолоченные телец и маяк на Угре - все это остановки нашего фото-путешествия по Никола-Ленивцу и объекты для съемок. Хотите знать, что это такое за звери? Поехали с нами!



Программа включает в себя два съемочных дня:



День 1-й.



В 7 утра мы выезжаем из Москвы и часам к 11 добираемся до Никола-Ленивца. По дороге - лекция о тревел-фотографии. На месте мы размещаемся в хостеле Арт-Казарма. Во время ланча - мастер-класс по техникам пейзажной и архитектурной съемки.



Цель нашего фото-интенсива - не просто съемки на плэнере. Ваша задача - снять серию разноплановых фотографий в разных стилистиках и жанрах, узнать и применить на практике новые техники и приемы.



После теоретической части - презентация арт-объектов парка. Объять необъятное не получится, и вам нужно определиться, какой объект вы будете снимать сегодня. В случае затруднения с выбором на помощь всегда приходит жеребьевка)



Группа разбивается на пары, выезжаем к арт-объектам. Для каждой съемочной пары - 1 объект. Так мы исключаем ситуацию столпотворения, а также появляется возможность поработать с партнером в качестве модели для съемки. Человек в кадре - это отдельная и очень интересная тема.



Вечером, пока готовится ужин, вам нужно разобрать отснятый материал и сделать подборку фотографий. Далее мы устраиваем просмотр и обсуждение работ. Композиция, технические параметры съемки, работа со светом, идея кадра. Наша задача - разобрать все ошибки и научиться новому. Совместные дискуссии и рекомендации преподавателя - это лучший соус для творческой кухни.



Далее, при наличии физических и моральных сил выезжаем все вместе на ночную съемку. Практический мастер-класс по съемкам с искуственным светом (вспышки, фонарики), при хорошей погоде - съемка звезд - различные техники и приемы.



Возвращаемся на ночевку. Завтра у нас ранний подъем



День 2-й.



Поднимаемся в 7 утра и энергично завтракаем) Сегодня у вас новая съемочная пара и новый объект. С учетом полученных накануне новых знаний и опыта, у вас появляется возможность отработать все это на практике.



Поработав еще несколько часов после рассвета, мы собираемся все вместе, чтобы погулять по самым интересным объектам парка, заглянем в творческую мастерскую, где местные никола-ленивецкие мужички выпиливают из дерева всякие причудливые сувениры. Здесь, если нам повезет, мы сможем поснимать репортажку и крупные планы этих деревянных фигурок.



Возвращаемся на обед. И снова отбор и разбор отснятого материала, подведение итогов.



После задушевных бесед и чаепития собираемся и выезжаем в Москву. Наш фото-интенсив подошел к концу. Точное время возвращения в столицу предсказать невозможно - все будет зависеть от ситуации на дорогах.



Стоимость: 15 000 рублей

В стоимость включено: Проезд из Москвы до Никола-Ленивца и обратно, проживание и питание и, конечно же мастер-классы Антона Агаркова!

Калужская область, деревня Никола-Ленивец

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