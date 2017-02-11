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Фототур в Пинежские пещеры и к оленеводам

Главная / События / Фототур в Пинежские пещеры и к оленеводам

Цена 14500 руб.



11 февраля 2017
по
14 февраля 2017
В этом фототуре у нас появится возможность побывать в необыкновенных Пинежских пещерах, подземные карстовые гроты которых являются самыми протяжёнными и многочисленными в Европейской части России.
30.01.2017

В этом фототуре у нас появится возможность побывать в необыкновенных Пинежских пещерах, подземные карстовые гроты которых являются самыми протяжёнными и многочисленными в Европейской части России. Большую часть года Пинежские пещеры подтоплены водой. И лишь зимой они превращаются в сказочное царство льда, скрытое от человеческих глаз глубоко под землей. Застывшие потоки воды, фигурные сосульки и ледяные потолки гротов, покрытые мягкими и хрупкими снежинками.


Также посетим стойбище оленеводов, покатаемся на оленьей упряжке, покормим животных и примерим национальные костюмы.

 


Стоимость фототура: 14 500 руб.

http://www.solovki-travel.com/fototur-so-2-po-6-yanvarya-2017/2016/12/21/phototour-pinega-11-14-February




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