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Авторский курс «Медведевская online система»

Главная / События / Авторский курс «Медведевская online система»

Цена 21900 руб.



08 февраля 2017
по
28 февраля 2017
На повестке дня — системный и осознанный подход к съемками и фото-проектам.”
30.01.2017
Александр Медведев

Участники узнают формулу создания красивых и интересных снимков и встроят в свою работу системный и осознанный подход к съемкам.

  • 4 онлайн-занятия (8, 15, 22, 28 февраля).
  • Подробный разбор каждой темы.
  • Конспекты и материалы лекций, инструкции, пошаговые алгоритмы и дополнительные материалы.
  • Домашние задания.
  • Две обратные связи (проверка домашних заданий с ответами на вопросы и моими рекомендациями).
  • Telegram-чат со мной и участниками курса.
  • Курсовая работа с обратной связью для подтверждения ваших достижений.
  • Видео-разбор практических проектов от идеи до реализации.
  • Творческая лаборатория - создание трех съемок разных типов “от А до Я” (живое участие в Санкт-Петербурге).
  • Разбор двух съемок и обработок.

Всего за месяц под моим руководством вы научитесь планировать, организовывать и проводить съемки на профессиональном уровне как по нотам.

 

 

Стоимость: стандарт - 9 900 рублей

VIP - 10 900 рублей

премиум - 21 900 рублей

http://www.medvedevphoto.ru/2/sale/




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