Авторский курс «Медведевская online система»

Участники узнают формулу создания красивых и интересных снимков и встроят в свою работу системный и осознанный подход к съемкам.
- 4 онлайн-занятия (8, 15, 22, 28 февраля).
- Подробный разбор каждой темы.
- Конспекты и материалы лекций, инструкции, пошаговые алгоритмы и дополнительные материалы.
- Домашние задания.
- Две обратные связи (проверка домашних заданий с ответами на вопросы и моими рекомендациями).
- Telegram-чат со мной и участниками курса.
- Курсовая работа с обратной связью для подтверждения ваших достижений.
- Видео-разбор практических проектов от идеи до реализации.
- Творческая лаборатория - создание трех съемок разных типов “от А до Я” (живое участие в Санкт-Петербурге).
- Разбор двух съемок и обработок.
Всего за месяц под моим руководством вы научитесь планировать, организовывать и проводить съемки на профессиональном уровне как по нотам.
Стоимость: стандарт - 9 900 рублей
VIP - 10 900 рублей
премиум - 21 900 рублей
http://www.medvedevphoto.ru/2/sale/
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