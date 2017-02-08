Авторский курс «Медведевская online система»

На повестке дня — системный и осознанный подход к съемками и фото-проектам.”

Участники узнают формулу создания красивых и интересных снимков и встроят в свою работу системный и осознанный подход к съемкам.

4 онлайн-занятия (8, 15, 22, 28 февраля).

Подробный разбор каждой темы.

Конспекты и материалы лекций, инструкции, пошаговые алгоритмы и дополнительные материалы.

Домашние задания.

Две обратные связи (проверка домашних заданий с ответами на вопросы и моими рекомендациями).

Telegram-чат со мной и участниками курса.

Курсовая работа с обратной связью для подтверждения ваших достижений.

Видео-разбор практических проектов от идеи до реализации.

Творческая лаборатория - создание трех съемок разных типов “от А до Я” (живое участие в Санкт-Петербурге).

Разбор двух съемок и обработок.

Всего за месяц под моим руководством вы научитесь планировать, организовывать и проводить съемки на профессиональном уровне как по нотам.

Стоимость: стандарт - 9 900 рублей

VIP - 10 900 рублей

премиум - 21 900 рублей

http://www.medvedevphoto.ru/2/sale/

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