Фототур «Волшебный Свет»

ы отправимся с вами в царство невероятных, чарующих, заснеженных гор и норвежских фьордов, покрытых по утрам тончайшим стеклом молодого льда.

Мы снова зовем вас на Лофотенские острова, но уже в феврале 2017 года. Мы отправимся с вами в царство невероятных, чарующих, заснеженных гор и норвежских фьордов, покрытых по утрам тончайшим стеклом молодого льда.

Во время нашего путешествия основной акцент мы сделаем на утренние и вечерние съемки, но особым блюдом для нас будет охота за северным сиянием, которое в марте ничуть не меньше, чем в зимние месяцы. Мы увидим Лофотенские острова в момент величайшего светового шоу, самого прекрасного и удивительного на Земле.

А сами красочные фьорды, нетронутые белоснежные пляжи, яркие красные рыбацкие рорбу, дают невероятные фотографические возможности в течение всего прибавляющегося дня.

Стоимость: 2300 евро

http://adventuretime.pro/tours/item/297-lofoteny-07-14-02-2017.html?lang=ru

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