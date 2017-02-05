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Воркшоп по проявке черно-белых фотопленок и ручной оптической печати фотографий

Главная / События / Воркшоп по проявке черно-белых фотопленок и ручной оптической печати фотографий

Цена 6000 руб.



05 февраля 2017
по
05 февраля 2017
Никакой специальной подготовки не требуется. Воркшоп рассчитан на самых начинающих пленочных фотографов.
30.01.2017
Юрий Милосердов

Программа курса 

Практический воркшоп для тех, кто хочет научиться самостоятельно проявлять черно-белые пленки и печатать фотографии. Вы сможете это сделать в действующей фотолаборатории под руководством опытного лаборанта с 30-летним стажем, а полученные знания и навыки использовать затем в домашних условиях. Никакой специальной подготовки не требуется. Воркшоп рассчитан на самых начинающих пленочных фотографов. 


Часть 1. Проявка черно-белых фотопленок. 
Каждый участник приносит с собой заранее отснятую одну фотопленку (узкоформатную 35 мм или среднеформатную 120 типа) и проявляет ее в течение занятия полностью самостоятельно. 
В процессе воркшопа каждый участник получает практические навыки зарядки фотопленки в проявочный бачок, разведения химии, выдерживании температурного режима, рассчета времени проявления по номиналу и с учетом push/pull, проявки, фиксирования, промывки в стоп-ванне и воде, обработки смягчителем и сушки. Для ручной проявки черно-белых фотопленок используются классические проявочные бачки и стандартные наборы химии. Все полученные навыки можно воспроизвести и использовать самостоятельно полностью в домашних условиях. 
Перерыв 30 минут. 

Часть 2. Печать черно-белых фотографий. 
Для участия в воркшопе можно использовать фотопленку проявленную на первой половине занятия, но лучше принести с собой любую черно-белую негативную фотопленку (узкоформатную 35 мм или среднеформатную 120 типа) с заранее выбранным кадром для печати. 
В процессе воркшопа каждый участник получает практические навыки ручной фотопечати: составление растворов, работа с фотоувеличителем, печать на мультиконтрастной бумаге, подбор времени экспозиции и корректирующих светофильтров, проявление, фиксирование, сушка отпечатков. А в результате получите несколько самостоятельно напечатанных фотографий формата 18х24 см. Для ручной печати черно-белых фотографий используются классические фотоувеличители, стандартные наборы химии, стандартная фотобумага. Все полученные навыки можно воспроизвести и использовать самостоятельно в домашних условиях. 

Воркшоп проводится в группах не более 4 человек. Все расходные материалы для проявки и печати (в том числе вся химия и фотобумага с учетом пробных отрезков) включены в стоимость воркшопа.
 
 
Стоимость: 5 000 рублей
С 03.02 - 6 000 рублей
Место проведения: ул. Вавилова, 5



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