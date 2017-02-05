Воркшоп по проявке черно-белых фотопленок и ручной оптической печати фотографий

Программа курса



Практический воркшоп для тех, кто хочет научиться самостоятельно проявлять черно-белые пленки и печатать фотографии. Вы сможете это сделать в действующей фотолаборатории под руководством опытного лаборанта с 30-летним стажем, а полученные знания и навыки использовать затем в домашних условиях. Никакой специальной подготовки не требуется. Воркшоп рассчитан на самых начинающих пленочных фотографов.



Часть 1. Проявка черно-белых фотопленок.

Каждый участник приносит с собой заранее отснятую одну фотопленку (узкоформатную 35 мм или среднеформатную 120 типа) и проявляет ее в течение занятия полностью самостоятельно.

В процессе воркшопа каждый участник получает практические навыки зарядки фотопленки в проявочный бачок, разведения химии, выдерживании температурного режима, рассчета времени проявления по номиналу и с учетом push/pull, проявки, фиксирования, промывки в стоп-ванне и воде, обработки смягчителем и сушки. Для ручной проявки черно-белых фотопленок используются классические проявочные бачки и стандартные наборы химии. Все полученные навыки можно воспроизвести и использовать самостоятельно полностью в домашних условиях.

Перерыв 30 минут.



Часть 2. Печать черно-белых фотографий.

Для участия в воркшопе можно использовать фотопленку проявленную на первой половине занятия, но лучше принести с собой любую черно-белую негативную фотопленку (узкоформатную 35 мм или среднеформатную 120 типа) с заранее выбранным кадром для печати.

В процессе воркшопа каждый участник получает практические навыки ручной фотопечати: составление растворов, работа с фотоувеличителем, печать на мультиконтрастной бумаге, подбор времени экспозиции и корректирующих светофильтров, проявление, фиксирование, сушка отпечатков. А в результате получите несколько самостоятельно напечатанных фотографий формата 18х24 см. Для ручной печати черно-белых фотографий используются классические фотоувеличители, стандартные наборы химии, стандартная фотобумага. Все полученные навыки можно воспроизвести и использовать самостоятельно в домашних условиях.



Воркшоп проводится в группах не более 4 человек. Все расходные материалы для проявки и печати (в том числе вся химия и фотобумага с учетом пробных отрезков) включены в стоимость воркшопа.

Стоимость: 5 000 рублей

С 03.02 - 6 000 рублей

Место проведения: ул. Вавилова, 5

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