Фотопрогулка с Дмитрием Музалёвым предлагает альтернативный взгляд на привычную Москву.



Не спеша гуляя по центру города, заглядывая во дворы и закоулки, мы будем искать жизнь и красоту, заключенную в простых вещах: в странных предметах, в бликах света и тени, в отражениях, в цветовых пятнах и геометрии.



Эту красоту не замечает обыватель, однако её видение и восприятие составляют важную часть фотографического мышления.

Стоимость: 2 000 рублей

Дата - 5 февраля, воскресенье.

Начало - 10:00, вступительная лекция.

Место встречи - школа фотографии FINE ART.

Окончание прогулки - около 16:00.

Локация - центр Москвы.

Анализ результатов - 12 февраля, 18:00.

Комментарии /