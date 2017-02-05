Фотопрогулка с Дмитрием Музалёвым предлагает альтернативный взгляд на привычную Москву.
Не спеша гуляя по центру города, заглядывая во дворы и закоулки, мы будем искать жизнь и красоту, заключенную в простых вещах: в странных предметах, в бликах света и тени, в отражениях, в цветовых пятнах и геометрии.
Эту красоту не замечает обыватель, однако её видение и восприятие составляют важную часть фотографического мышления.
Стоимость: 2 000 рублей
Дата - 5 февраля, воскресенье.
Начало - 10:00, вступительная лекция.
Место встречи - школа фотографии FINE ART.
Окончание прогулки - около 16:00.
Локация - центр Москвы.
Анализ результатов - 12 февраля, 18:00.
Начало - 10:00, вступительная лекция.
Место встречи - школа фотографии FINE ART.
Окончание прогулки - около 16:00.
Локация - центр Москвы.
Анализ результатов - 12 февраля, 18:00.
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