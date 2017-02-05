Зарегистрироваться / или
Почта:

Пароль:

Запомнить меня
Напомнить пароль

Фотопрогулка с Дмитрием Музалёвым

Главная / События / Фотопрогулка с Дмитрием Музалёвым

Цена 2000 руб.



05 февраля 2017
по
05 февраля 2017
Фотопрогулка с Дмитрием Музалёвым предлагает альтернативный взгляд на привычную Москву.
29.01.2017
Дмитрий Музалёв

Фотопрогулка с Дмитрием Музалёвым предлагает альтернативный взгляд на привычную Москву. 

Не спеша гуляя по центру города, заглядывая во дворы и закоулки, мы будем искать жизнь и красоту, заключенную в простых вещах: в странных предметах, в бликах света и тени, в отражениях, в цветовых пятнах и геометрии. 

Эту красоту не замечает обыватель, однако её видение и восприятие составляют важную часть фотографического мышления.

 
 
Стоимость: 2 000 рублей
Дата - 5 февраля, воскресенье. 
Начало - 10:00, вступительная лекция. 
Место встречи - школа фотографии FINE ART. 
Окончание прогулки - около 16:00. 
Локация - центр Москвы. 
Анализ результатов - 12 февраля, 18:00.



Комментарии /
Дополнительно /
Еще никто не нажал "Мне нравится" :(
Будьте первым: Войдите или зарегистрируйтесь
Зарегистрироваться
О проекте
Забыли пароль?
Copyright © 2011 Photonews
Наш RSS
Пользовательское соглашение
Реклама на сайте
Контакты
Вконтакте