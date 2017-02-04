Мастер-класс «Работа с накамерной вспышкой»

Программа мастер-класса:



- Знакомство с технической стороной вспышек и зачем она нужна;

- Подбор оптимального комплекта для съемки;

- Плюсы и минусы встроенных/внешних вспышек;

- Правильные настройки при разных условиях освещения;

- Съёмка со встроенной/внешнеей вспышкой;

- Выбор фона и освещения для съемки;

- Работа с синхронизатором и несколькими вспышками;

- Тонкости работы вспышки на улице;

- Заморозка объекта с помощью вспышки;

- Техника съемки Freezelight;

- Спец. эффекты и куча разных приёмов от преподавателя, которые помогут сделать Ваши фото интереснее.

Стоимость: 4 500 рублей

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