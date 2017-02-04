Зарегистрироваться / или
Почта:

Пароль:

Запомнить меня
Напомнить пароль

Мастер-класс «Работа с накамерной вспышкой»

Главная / События / Мастер-класс «Работа с накамерной вспышкой»

Цена 4500 руб.



04 февраля 2017
по
04 февраля 2017
Данный мастер-класс познакомит Вас с работой накамерной вспышки и видами её применения.
29.01.2017
Антон Чигляков

Программа мастер-класса: 

- Знакомство с технической стороной вспышек и зачем она нужна; 
- Подбор оптимального комплекта для съемки; 
- Плюсы и минусы встроенных/внешних вспышек; 
- Правильные настройки при разных условиях освещения; 
- Съёмка со встроенной/внешнеей вспышкой; 
- Выбор фона и освещения для съемки; 
- Работа с синхронизатором и несколькими вспышками; 
- Тонкости работы вспышки на улице; 
- Заморозка объекта с помощью вспышки; 
- Техника съемки Freezelight; 
- Спец. эффекты и куча разных приёмов от преподавателя, которые помогут сделать Ваши фото интереснее. 

 
 
Стоимость: 4 500 рублей



Комментарии /
Дополнительно /
Еще никто не нажал "Мне нравится" :(
Будьте первым: Войдите или зарегистрируйтесь
Зарегистрироваться
О проекте
Забыли пароль?
Copyright © 2011 Photonews
Наш RSS
Пользовательское соглашение
Реклама на сайте
Контакты
Вконтакте