Мастер-класс «Работа с накамерной вспышкой»

Программа мастер-класса:
- Знакомство с технической стороной вспышек и зачем она нужна;
- Подбор оптимального комплекта для съемки;
- Плюсы и минусы встроенных/внешних вспышек;
- Правильные настройки при разных условиях освещения;
- Съёмка со встроенной/внешнеей вспышкой;
- Выбор фона и освещения для съемки;
- Работа с синхронизатором и несколькими вспышками;
- Тонкости работы вспышки на улице;
- Заморозка объекта с помощью вспышки;
- Техника съемки Freezelight;
- Спец. эффекты и куча разных приёмов от преподавателя, которые помогут сделать Ваши фото интереснее.
Стоимость: 4 500 рублей
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