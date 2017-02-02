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Лекция «Авторская фотокнига — личный опыт»

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Бесплатно



02 февраля 2017
по
02 февраля 2017
2 февраля в PHOTOPLAY состоится лекция Лены Холкиной «Авторская фотокнига — личный опыт».
29.01.2017
Лена Холкина

На лекции мы поговорим о тенденциях современной фотографии через призму формата авторской фотокниги как способа презентации фотографического проекта и особого вида художественной практики. Обсудим особенности самиздата (self-publishing) и пролистаем множество книг и зинов, вживую и электронно.

Темы, в контексте которых мы будем рассматривать феномен современной фотокниги — важность личного опыта, особенности течения времени в современности, фотокнига как аналоговый объект, селф-паблишинг как независимая выставочная деятельность.

Лена — один из основателей организации Russian Independent Self-published — расскажет о европейских издательствах и воркшопах, конкурсах и фестивалях фотокниг, о технических подробностях собственного производства фотокниги и поделится личным опытом селф-паблишинга.

Все участники получат ссылки на полезные и актуальные ресурсы.

 

Участие бесплатно.

Преподаватель: Лена Холкина
Время: с 19.00 до 22.00 
Место: Каланчевская ул., 17 

https://photoplay.ru/courses/workshop/photobook-lecture.html




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