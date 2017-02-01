Зарегистрироваться / или
Почта:

Пароль:

Запомнить меня
Напомнить пароль

Экспресс-курс по видеографии

Главная / События / Экспресс-курс по видеографии

Цена 6000 руб.



01 февраля 2017
по
01 февраля 2017
Антон Долганов — видеомейкер со стажем, снимает для большого количества заказчиков разного формата, является основателем видеостудии MODJO Films.
29.01.2017
Антон Долганов

Курс подойдет тем, кто желает по-новому взглянуть на процесс видеосъемки и наработать портфолио; Тем, у кого есть отснятый материал, но не хватает навыка, для грамотного аудио и видео монтажа. Благодаря своему опыту, Антон Долганов подскажет нужное направление, поможет выявить ошибки и структурировать процесс. Обучение так же подойдет фотографу, желающему расширить функционал и перечень знаний.

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ: 

1. Вводное занятие. Основные принципы видеосъёмки. Как выбрать подходящую камеру и оптику. 
2. Обзор оборудования для видеосъёмки. Настройка камеры для записи видео и звука. 
3. Практическое занятие. Съёмка. Процесс и ошибки начинающих. 
4. Знакомство с программой Adobe Premiere PRO. 
5. Монтаж видео. Основные приемы и принципы. 
6. Звук. Сведение музыки и звука в кадре. Работа с рекордерами и микрофонами. Практическое занятие.
7. Цветокоррекция, эффекты, стилизация. Экспорт видео на YouTube и Instagram. 
8. Домашнее задание. Обсуждение, разбор ошибок и оценка работы.

 


НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ: 1 февраля 2017 года
АДРЕС: проведения занятий: Ленинградская, 77, 4 этаж, офис 410, Аудитория153 
Общая длительность занятий: 4 недели, 2 занятия в неделю по 2 часа 
Стоимость обучения: 6 000 р. 




Комментарии /
Дополнительно /
Еще никто не нажал "Мне нравится" :(
Будьте первым: Войдите или зарегистрируйтесь
Зарегистрироваться
О проекте
Забыли пароль?
Copyright © 2011 Photonews
Наш RSS
Пользовательское соглашение
Реклама на сайте
Контакты
Вконтакте