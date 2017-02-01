Экспресс-курс по видеографии

Курс подойдет тем, кто желает по-новому взглянуть на процесс видеосъемки и наработать портфолио; Тем, у кого есть отснятый материал, но не хватает навыка, для грамотного аудио и видео монтажа. Благодаря своему опыту, Антон Долганов подскажет нужное направление, поможет выявить ошибки и структурировать процесс. Обучение так же подойдет фотографу, желающему расширить функционал и перечень знаний.



ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ:



1. Вводное занятие. Основные принципы видеосъёмки. Как выбрать подходящую камеру и оптику.

2. Обзор оборудования для видеосъёмки. Настройка камеры для записи видео и звука.

3. Практическое занятие. Съёмка. Процесс и ошибки начинающих.

4. Знакомство с программой Adobe Premiere PRO.

5. Монтаж видео. Основные приемы и принципы.

6. Звук. Сведение музыки и звука в кадре. Работа с рекордерами и микрофонами. Практическое занятие.

7. Цветокоррекция, эффекты, стилизация. Экспорт видео на YouTube и Instagram.

8. Домашнее задание. Обсуждение, разбор ошибок и оценка работы.



НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ: 1 февраля 2017 года

АДРЕС: проведения занятий: Ленинградская, 77, 4 этаж, офис 410, Аудитория153

Общая длительность занятий: 4 недели, 2 занятия в неделю по 2 часа

Стоимость обучения: 6 000 р.

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