Экспресс-курс по видеографии

Курс подойдет тем, кто желает по-новому взглянуть на процесс видеосъемки и наработать портфолио; Тем, у кого есть отснятый материал, но не хватает навыка, для грамотного аудио и видео монтажа. Благодаря своему опыту, Антон Долганов подскажет нужное направление, поможет выявить ошибки и структурировать процесс. Обучение так же подойдет фотографу, желающему расширить функционал и перечень знаний.
ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ:
1. Вводное занятие. Основные принципы видеосъёмки. Как выбрать подходящую камеру и оптику.
2. Обзор оборудования для видеосъёмки. Настройка камеры для записи видео и звука.
3. Практическое занятие. Съёмка. Процесс и ошибки начинающих.
4. Знакомство с программой Adobe Premiere PRO.
5. Монтаж видео. Основные приемы и принципы.
6. Звук. Сведение музыки и звука в кадре. Работа с рекордерами и микрофонами. Практическое занятие.
7. Цветокоррекция, эффекты, стилизация. Экспорт видео на YouTube и Instagram.
8. Домашнее задание. Обсуждение, разбор ошибок и оценка работы.
НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ: 1 февраля 2017 года
АДРЕС: проведения занятий: Ленинградская, 77, 4 этаж, офис 410, Аудитория153
Общая длительность занятий: 4 недели, 2 занятия в неделю по 2 часа
Стоимость обучения: 6 000 р.