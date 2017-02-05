Воркшоп "Storybook of winter miracles"

Наши уникальные авторские локации позволят окунуться в мир волшебства:
- Открыть новую страницу сказочной истории в огромной книге
- Проследовать за героями по дорожке из свечей в сень вековых деревьев, украшенных огоньками
- Стать свидетелями романтического ужина в атмосфере леса (в декоре пышные цветочные композиции, изящные подсвечники с налётом старины, свечи и мох, а также дизайнерская посуда и полиграфия в стиле локации). Зимний сказочный торт станет вкусным украшением нашего стола!
А еще у нас будет настоящий гость из волшебного мира – живой единорог!
Стоимость: 4000 рублей
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