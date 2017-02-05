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Воркшоп "Storybook of winter miracles"

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Цена 4000 руб.



05 февраля 2017
по
05 февраля 2017
Приглашаем вас на невероятный и по-настоящему сказочный воркшоп в зимнем лесу "Storybook of winter miracles"
11.01.2017
Ирина Гамова

Наши уникальные авторские локации позволят окунуться в мир волшебства: 
- Открыть новую страницу сказочной истории в огромной книге 
- Проследовать за героями по дорожке из свечей в сень вековых деревьев, украшенных огоньками 
- Стать свидетелями романтического ужина в атмосфере леса (в декоре пышные цветочные композиции, изящные подсвечники с налётом старины, свечи и мох, а также дизайнерская посуда и полиграфия в стиле локации). Зимний сказочный торт станет вкусным украшением нашего стола! 
А еще у нас будет настоящий гость из волшебного мира – живой единорог!

Стоимость: 4000 рублей




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