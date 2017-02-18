Арт-фотография. Авторский курс Сергея Романова

Сейчас, когда собственной фотокамерой не обзавелись только самые стойкие, фотография стала массовой, доступной и обыденной. Но существует и другой мир: мир уникальных отпечатков и ограниченных тиражей; мир, где фотографы не готовят версию «под Интернет» и не отдают исходники, а фотографии продаются по цене автомобиля. Как создается уникальная фотография? Как попасть в мир галерей, музеев и аукционов? Как начать продавать свои работы? Ответы на эти и многие другие вопросы получат слушатели учебной программы Сергея Романова «Арт-фотография».

Вступительное слово автора и преподавателя курса обучения:

На моей памяти за последние 20 лет ушла или стала не актуальной масса профессий. Расскажу о двух:

Секретарь-машинистка. Помните одутловатых теть с шишками волос на голове, к которым невозможно было без шоколадки подойти? Скала любого офиса! Без нее работа просто замирала. А теперь каждый без проблем набирает текст самостоятельно.

Художник-оформитель. В кинотеатрах-заводах-газетах-пароходах — в каждой мало-мальски благословенной конторе такой был.

Безусловно, остались избранные… В шрифтовом наборе это каллиграфы — дорогие и красиво пишущие. Из художников выжили те, кто создает единичные и уникальные произведения.

Сейчас мы подошли к тому моменту, когда профессия коммерческого фотографа тоже отходит в небытие. Свадебные фотографии с айфонов всех друзей семьи получатся ну никак не хуже, чем от одного «профессионального» фотографа. Женщина, имеющая сиськи, губы, телефон, зеркало и кучу времени в конце концов сфотографирует себя так, как ей нужно. Каталожку своими силами снимают сами производители. Работа с журналами — пустое и до смешного дешево.

Предположу, что в коммерческой фотографии, как и в других «ушедших» профессиях, останутся только те, кто делает единичный качественный продукт. Тот, который не смогут повторить ни друзья с айфонами, ни селфи-девушки перед своим зеркалом.

Производители фотоаппаратов и дальше будут совершенствовать технику и вы — не последние, кто ее купил. Но все больше людей не хотят вешать на стену цифровые постеры — выглядит слишком дешево и очень напоминает кабину водителя камаза — и ищут уникальности. Я предлагаю вам путь в арт-фотографию, в создание артефакта, в неповторимость работ. В фотографию, которая останется во времени.

Сергей Романов. Автор и преподаватель курса «Арт-фотография»

Слушателей данной программы ждет всестороннее практическое изучение фотографической техники амбротипии и «золотых» техник оформления работ. Мастер расскажет, как получить уникальный отпечаток — единицу искусства — а также как и кому его можно продать. Под руководством преподавателя слушатели получат свои первые фотопластины*. Полученные на фотокурсе знания позволят начать свой путь в мире арт-фотографии.

*Стоимость всех расходных материалов включена в стоимость программы. По окончании обучения каждый слушатель получает сделанные им на занятиях работы.

Слушатели фотокурса «Арт-фотография» смогут:

познакомиться с альтернативными возможностями профессионального развития в фотографии;

выяснить, как начать свой путь арт-фотографа и как продавать свои работы;

понять, что такое артефакт и как он создается;

разобраться в структуре рынка арт-фотографии и научиться взаимодействовать с его участниками;

узнать все о мокроколлодионном процессе (амбротипия);

самостоятельно работать с необходимыми химическими реактивами;

научиться обращаться с крупноформатной (карданной) камерой;

понять, как совместить несколько кадров «без фотошопа»;

познакомиться с «серебряной» и «золотой» фотографией;

узнать много нового об объективах и их рисунках;

по-новому взглянуть на работу со светом;

получить свои первые самостоятельные арт-работы.

Даты занятий: 18-19 и 25-26 февраля.

График занятий: каждый выходной день с 14:00.

Место: фотостудия Сергея Романова (метро Электрозаводская, ул. Электрозаводская, 21, проходная Электрозавода №3).

Длительность занятия: 3-4 часа.

Размер группы: не более 6 человек.



Стоимость обучения в группе — 21 000 рублей.

Запись на обучение производится по предоплате. Размер предоплаты — 5 000 рублей.

Оставшаяся часть оплаты вносится на первом занятии. Получить ответы на возникшие вопросы можно по телефону (495) 227-37-75. http://www.paninphotoschool.ru/photocourses/?course=45

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