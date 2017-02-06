История моды и костюма. Авторский курс Алисы Неороновой

А

10.01.2017

Алиса Неоронова

вторский курс Алисы Неороновой «История моды и костюма» представляет своего рода историю культуры в миниатюре. Слушателей ждет увлекательный и наглядный рассказ о том, как представители ушедших эпох моделировали свой образ с помощью одежды и как это отражается на современной моде.