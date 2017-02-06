Зарегистрироваться / или
Почта:

Пароль:

Запомнить меня
Напомнить пароль

История моды и костюма. Авторский курс Алисы Неороновой

Главная / События / История моды и костюма. Авторский курс Алисы Неороновой

Цена 15000 руб.



06 февраля 2017
по
15 марта 2017
Авторский курс Алисы Неороновой «История моды и костюма» представляет своего рода историю культуры в миниатюре. Слушателей ждет увлекательный и наглядный рассказ о том, как представители ушедших эпох моделировали свой образ с помощью одежды и как это отражается на современной моде.
10.01.2017
Алиса Неоронова

Кому будет полезен курс «История моды и костюма»:

  • тем, кто готовится стать профессионалом в индустрии моды: модельером/стилистом/декоратором;
  • учащимся вузов, которым нужно упорядочить свои знания;
  • дизайнерам, ищущим вдохновения;
  • фотографам, желающим создавать стильные снимки;
  • всем, кто хочет знать о моде больше, чем пишут в глянцевых журналах.

Обучение по данной программе позволяет:

  • развить общее эстетическое восприятие;
  • научиться разбираться в одежде как таковой;
  • познакомиться с модельерами эпох и их видением исторического и современного костюма;
  • понять, как на практике достичь той или иной формы и с чем логично ее сочетать;
  • разобраться, какого эффекта позволяет достичь какой-либо элемент одежды, научиться грамотно это использовать;
  • узнать, как применить полученные знания в жизни и профессии.

Каждая лекция включает в себя:

  • рассмотрение основных стилей и предметов одежды, характерных для данного периода;
  • описание типичного силуэта, фактур, элементов костюма;
  • обзор факторов, повлиявших на появление той или иной формы и «части» образа (влияние искусства, экономики, политики, прогресса на моду);
  • знакомство с известными личностями данной модной эпохи;
  • использование знаковых предметов гардероба в рассматриваемый период;
  • возможность их современной адаптации.

 

Даты занятий: 6 февраля - 15 марта
Место проведения: студия Михаила Панина (м. Электрозаводская, ул. Электрозаводская, 21 схема
Продолжительность курса: 6 недель. 
График занятий: по понедельникам и средам с 19:30. 
Длительность занятия: 3 часа. 
Размер группы: 5-7 человек

Стоимость обучения в группе — 15 000 рублей. При записи до 1 января 2017 года — 12 000 рублей. 
Запись на обучение производится по предоплате. Размер предоплаты — 5 000 рублей. Оставшаяся часть оплаты вносится на первом занятии.

http://www.paninphotoschool.ru/photocourses/?course=58




Комментарии /
Дополнительно /
Еще никто не нажал "Мне нравится" :(
Будьте первым: Войдите или зарегистрируйтесь
Зарегистрироваться
О проекте
Забыли пароль?
Copyright © 2011 Photonews
Наш RSS
Пользовательское соглашение
Реклама на сайте
Контакты
Вконтакте