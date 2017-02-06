История моды и костюма. Авторский курс Алисы Неороновой

Кому будет полезен курс «История моды и костюма»:
- тем, кто готовится стать профессионалом в индустрии моды: модельером/стилистом/декоратором;
- учащимся вузов, которым нужно упорядочить свои знания;
- дизайнерам, ищущим вдохновения;
- фотографам, желающим создавать стильные снимки;
- всем, кто хочет знать о моде больше, чем пишут в глянцевых журналах.
Обучение по данной программе позволяет:
- развить общее эстетическое восприятие;
- научиться разбираться в одежде как таковой;
- познакомиться с модельерами эпох и их видением исторического и современного костюма;
- понять, как на практике достичь той или иной формы и с чем логично ее сочетать;
- разобраться, какого эффекта позволяет достичь какой-либо элемент одежды, научиться грамотно это использовать;
- узнать, как применить полученные знания в жизни и профессии.
Каждая лекция включает в себя:
- рассмотрение основных стилей и предметов одежды, характерных для данного периода;
- описание типичного силуэта, фактур, элементов костюма;
- обзор факторов, повлиявших на появление той или иной формы и «части» образа (влияние искусства, экономики, политики, прогресса на моду);
- знакомство с известными личностями данной модной эпохи;
- использование знаковых предметов гардероба в рассматриваемый период;
- возможность их современной адаптации.
Даты занятий: 6 февраля - 15 марта.
Место проведения: студия Михаила Панина (м. Электрозаводская, ул. Электрозаводская, 21 схема)
Продолжительность курса: 6 недель.
График занятий: по понедельникам и средам с 19:30.
Длительность занятия: 3 часа.
Размер группы: 5-7 человек
Стоимость обучения в группе — 15 000 рублей. При записи до 1 января 2017 года — 12 000 рублей.
Запись на обучение производится по предоплате. Размер предоплаты — 5 000 рублей. Оставшаяся часть оплаты вносится на первом занятии.
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