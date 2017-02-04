Практика портретной ретуши. Интенсивный курс Стива Ласмина

Программа интенсивного курса содержит подробную информацию о приемах быстрой и качественной ретуши и цветокоррекции портретов в программе Adobe Photoshop, а также грамотной подготовке изображений к печати и размещению в Интернете.
Как настроить программу для удобной и надежной работы с фотографиями? Как ускорить процесс обработки с помощью «горячих клавиш»? Как быстро отретушировать кожу, при этом не превратив человека в пластиковую куклу? Слушатели получат исчерпывающую информацию об инструментах, масках, базовых способах цветокоррекции и режимах наложения слоев. Отдельное внимание уделяется описанию методов автоматизации работы и быстрой ретуши при потоковой работе с большим количеством фотографий (свадьбы, репортаж и т.п.).
Для облегчения усвоения материала слушателям предоставляется «конспект» — 80 печатных страниц с описанием технических моментов работы. Это позволит слушателям на занятиях не тратить время на конспектирование, а по завершении курса — быстро освежить приобретенные знания и не упустить деталей рассмотренных методик.
Отличительные особенности данного курса обучения:
- высокая интенсивность — множество полезных навыков в максимально сжатые сроки;
- практическая направленность — курс сопровождают наглядные примеры применения получаемых знаний;
- ориентированность на разные уровни подготовки слушателей — построение программы «от простого к сложному»;
- обзор различных plug-in'ов сторонних производителей и особенности их применения;
- навыки быстрой работы — рекомендации по способам пакетной обработки и увеличению производительности труда ретушера;
- подробный печатный конспект, в котором отражены все технические приемы, рассматриваемые в программе курса.
Даты занятий: 4-5 февраля
Место: фотостудия «КБ» (5 минут от метро Тургеневская, схема)
Продолжительность курса: 2 дня (12 часов)
Начало занятий: 12:00.
Длительность занятия: 6-7 часов.
Стоимость обучения — 12 000 рублей.
Запись в группу производится по предоплате 6 000 рублей. Оставшаяся часть оплаты вносится на первом занятии.