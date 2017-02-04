Практика портретной ретуши. Интенсивный курс Стива Ласмина

рограмма построена по принципу «от простого к сложному» и включает изучение профессиональных приемов, используемых на всех этапах ретуши портретных фотографий. На курсе рассматриваются методики, позволяющие оптимизировать и ускорить процесс ретуши без потери качества работы.

Программа интенсивного курса содержит подробную информацию о приемах быстрой и качественной ретуши и цветокоррекции портретов в программе Adobe Photoshop, а также грамотной подготовке изображений к печати и размещению в Интернете.

Как настроить программу для удобной и надежной работы с фотографиями? Как ускорить процесс обработки с помощью «горячих клавиш»? Как быстро отретушировать кожу, при этом не превратив человека в пластиковую куклу? Слушатели получат исчерпывающую информацию об инструментах, масках, базовых способах цветокоррекции и режимах наложения слоев. Отдельное внимание уделяется описанию методов автоматизации работы и быстрой ретуши при потоковой работе с большим количеством фотографий (свадьбы, репортаж и т.п.).

Для облегчения усвоения материала слушателям предоставляется «конспект» — 80 печатных страниц с описанием технических моментов работы. Это позволит слушателям на занятиях не тратить время на конспектирование, а по завершении курса — быстро освежить приобретенные знания и не упустить деталей рассмотренных методик.

Отличительные особенности данного курса обучения:

высокая интенсивность — множество полезных навыков в максимально сжатые сроки;

практическая направленность — курс сопровождают наглядные примеры применения получаемых знаний;

ориентированность на разные уровни подготовки слушателей — построение программы «от простого к сложному»;

обзор различных plug-in'ов сторонних производителей и особенности их применения;

навыки быстрой работы — рекомендации по способам пакетной обработки и увеличению производительности труда ретушера;

подробный печатный конспект, в котором отражены все технические приемы, рассматриваемые в программе курса.

Даты занятий: 4-5 февраля

Место: фотостудия «КБ» (5 минут от метро Тургеневская, схема)

Продолжительность курса: 2 дня (12 часов)

Начало занятий: 12:00.

Длительность занятия: 6-7 часов. Стоимость обучения — 12 000 рублей.

Запись в группу производится по предоплате 6 000 рублей. Оставшаяся часть оплаты вносится на первом занятии. http://www.paninphotoschool.ru/photocourses/?course=15

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