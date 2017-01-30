Пейзажная фотография. Авторский курс Дмитрия Купрацевича

Жанр пейзажной фотографии считается одним из самых простых — недаром многие новички в фотографии начинают свой путь именно с него. Казалось бы, что сложного в том, чтобы выбрать самый красивый вид и нажать на кнопку? Ведь природа сама предлагает столько изумительных сюжетов! Но на практике одной любви к природе оказывается недостаточно — часто самые волнующие и впечатляющие ландшафты на фотографии выглядят плоскими и скучными.
Что же делает некоторые работы особенными? Каковы секреты создания впечатляющего пейзажа? Какие знания и навыки помогут существенно повысить уровень своих фотографий? Ответам на эти вопросы посвящен авторский курс Дмитрия Купрацевича «Пейзажная фотография. В поисках кадра».
Безусловно, пейзаж — это практика. В основу учебной программы лег обширный профессиональный опыт преподавателя, пейзажного фотографа-практика высокого уровня. Слушатели фотокурса получат возможность сформировать необходимый фундамент для проведения самостоятельных съемок, избавиться от необходимости «изобретать велосипед» и существенно сократить путь собственных проб и ошибок. После окончания курса можно приступить к независимой практике или отработать изученные приемы в одном из фототуров.
Обучение на курсе позволяет:
- узнать о различных видах пейзажной фотосъемки и выбрать себе направление по душе;
- проследить развитие жанра фотопейзажа во времени;
- узнать о распространенных ошибках начинающих пейзажистов и научиться их избегать;
- научиться правильно подбирать оборудование и снаряжение для пейзажной и travel-фотографии;
- познакомиться со специфическими техническими приемами пейзажных фотографов;
- понять, как правильно выбрать точку съемки и скомпоновать кадр;
- разнообразить свои пейзажные снимки и уйти от съемки однотипных фотографий;
- изучить приемы постобработки — важнейшую часть получения эффектной итоговой картинки;
- получить ответы на свои вопросы от признанного мастера пейзажной фотографии;
- вдохновиться на новые открытия и путешествия.
Даты занятий: 30 января — 3 февраля.
Место проведения: студия Михаила Панина (м. Электрозаводская, ул. Электрозаводская, 21 схема)
Продолжительность курса: 1 неделя.
График занятий: понедельник, среда, пятница с 19:30.
Длительность занятия: 3 часа.
Размер группы: 5-7 человек
Стоимость обучения в группе — 7 000 рублей.
Запись на обучение производится по предоплате. Размер предоплаты — 3 000 рублей. Оставшаяся часть оплаты вносится на первом занятии.