Art-nude. Фотосъемка обнаженной натуры. Курс Дмитрия Донского

ассмотрение разнообразных технических и композиционных приемов, используемых в изображении обнаженной натуры. Весь путь создания фотографии от формирования идеи до развески готовых работ «на выставке».

Эстетика обнаженного человеческого тела всегда притягивала людей искусства. Многие поколения художников и скульпторов изображали женские и мужские формы, восхищаясь рельефами мышц и изгибами линий. За это время было выработано множество технических изобразительных приемов, позволяющих в полной мере отобразить красоту и пластику обнаженной натуры.

Фотография не стала исключением — ню-фотосъемка давно выделена в отдельный жанр. Данное направление завоевало огромное количество поклонников, множество фотографов пытаются передать эстетику человеческого тела, работая с обнаженной натурой. При этом работы лишь некоторых из них можно назвать полноценными единицами искусства, от других же веет пошлостью и банальщиной.

Как же достичь «художественности» и избежать вульгарности?

Как заставить зрителей видеть на фотографии не голых людей, а обнаженных моделей — объекты искусства?

Как акцентировать внимание зрителя не на самом факте обнаженной натуры, а на деталях, ракурсе и свете?

Как, имея в кадре лишь обнаженную человеческую фигуру, уйти от однообразия и научиться находить все новые грани выразительности?

Ответы на эти и многие другие вопросы получат слушатели авторского курса Дмитрия Донского, опытного мастера жанра art-nude.

Фотокурс «Art-nude фотография» посвящен изучению различных граней искусства фотосъемки обнаженной натуры. Программа обучения построена по логичному принципу: от простого к сложному, от проработки базовых навыков до умения сочетать их при выполнении сложных задач. Слушатели познакомятся с разнообразными техническими и композиционными решениями, используемыми в фотосъемке art-nude. Особое внимание уделяется работе со светом — главным инструментом фотохудожника.

Обучение на курсе позволяет:

рассматривать обнаженное тело как объект искусства;

грамотно формулировать и воплощать свою личную творческую задачу;

разобраться во множестве стилистических подходов и изобразительных средств и выбрать для себя наиболее близкие;

делать эффектные ню-фотографии в различных условиях: на однородном фоне, в студии, в интерьере;

гармонично вписывать в кадр дополнительные предметы;

сделать первые шаги к выработке собственного авторского стиля;

опробовать технологию ручной печати;

изучить психологические и этические моменты работы с моделью;

поработать с профессиональными натурщиками и «Девушкой года Playboy» — Кристиной Якимовой;

пройти весь путь создания фотографии от формирования идеи до развески готовых работ «на выставке»;

использовать эстетику обнаженного тела для того, чтобы донести до зрителя собственную творческую позицию.

Дата начала: 24 января.

Место проведения: студия Михаила Панина (м. Электрозаводская, ул. Электрозаводская, 21)

Продолжительность курса: 1 месяц (8 занятий, более 30 часов).

График занятий: по вторникам и четвергам с 19:30.

Длительность занятия: 3-4 часа.

Размер группы: 5-7 человек Стоимость обучения — 26 000 рублей.

Запись на обучение производится по предоплате. Размер предоплаты — 8 000 рублей.

Оставшаяся часть оплаты вносится на первом занятии. Получить ответы на возникшие вопросы можно по телефону (495) 227-37-75. http://www.paninphotoschool.ru/photocourses/?course=52

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