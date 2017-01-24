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Art-nude. Фотосъемка обнаженной натуры. Курс Дмитрия Донского

Главная / События / Art-nude. Фотосъемка обнаженной натуры. Курс Дмитрия Донского

Цена 26000 руб.



24 января 2017
по
24 января 2017
Рассмотрение разнообразных технических и композиционных приемов, используемых в изображении обнаженной натуры. Весь путь создания фотографии от формирования идеи до развески готовых работ «на выставке».
10.01.2017
Дмитрий Донской

Эстетика обнаженного человеческого тела всегда притягивала людей искусства. Многие поколения художников и скульпторов изображали женские и мужские формы, восхищаясь рельефами мышц и изгибами линий. За это время было выработано множество технических изобразительных приемов, позволяющих в полной мере отобразить красоту и пластику обнаженной натуры.

Фотография не стала исключением — ню-фотосъемка давно выделена в отдельный жанр. Данное направление завоевало огромное количество поклонников, множество фотографов пытаются передать эстетику человеческого тела, работая с обнаженной натурой. При этом работы лишь некоторых из них можно назвать полноценными единицами искусства, от других же веет пошлостью и банальщиной.

  • Как же достичь «художественности» и избежать вульгарности?
  • Как заставить зрителей видеть на фотографии не голых людей, а обнаженных моделей — объекты искусства?
  • Как акцентировать внимание зрителя не на самом факте обнаженной натуры, а на деталях, ракурсе и свете?
  • Как, имея в кадре лишь обнаженную человеческую фигуру, уйти от однообразия и научиться находить все новые грани выразительности?

Ответы на эти и многие другие вопросы получат слушатели авторского курса Дмитрия Донского, опытного мастера жанра art-nude.

Фотокурс «Art-nude фотография» посвящен изучению различных граней искусства фотосъемки обнаженной натуры. Программа обучения построена по логичному принципу: от простого к сложному, от проработки базовых навыков до умения сочетать их при выполнении сложных задач. Слушатели познакомятся с разнообразными техническими и композиционными решениями, используемыми в фотосъемке art-nude. Особое внимание уделяется работе со светом — главным инструментом фотохудожника.

Обучение на курсе позволяет:

  • рассматривать обнаженное тело как объект искусства;
  • грамотно формулировать и воплощать свою личную творческую задачу;
  • разобраться во множестве стилистических подходов и изобразительных средств и выбрать для себя наиболее близкие;
  • делать эффектные ню-фотографии в различных условиях: на однородном фоне, в студии, в интерьере;
  • гармонично вписывать в кадр дополнительные предметы;
  • сделать первые шаги к выработке собственного авторского стиля;
  • опробовать технологию ручной печати;
  • изучить психологические и этические моменты работы с моделью;
  • поработать с профессиональными натурщиками и «Девушкой года Playboy» — Кристиной Якимовой;
  • пройти весь путь создания фотографии от формирования идеи до развески готовых работ «на выставке»;
  • использовать эстетику обнаженного тела для того, чтобы донести до зрителя собственную творческую позицию.
 
 
 

Дата начала: 24 января
Место проведения: студия Михаила Панина (м. Электрозаводская, ул. Электрозаводская, 21) 
Продолжительность курса: 1 месяц (8 занятий, более 30 часов). 
График занятий: по вторникам и четвергам с 19:30. 
Длительность занятия: 3-4 часа. 
Размер группы: 5-7 человек

Стоимость обучения — 26 000 рублей. 
Запись на обучение производится по предоплате. Размер предоплаты — 8 000 рублей.
Оставшаяся часть оплаты вносится на первом занятии.

Получить ответы на возникшие вопросы можно по телефону (495) 227-37-75.

http://www.paninphotoschool.ru/photocourses/?course=52




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