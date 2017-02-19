Зимние краски Алтая.

Программа тура
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1 день (19.02.17)
Прибытие в город Барнаул. Встреча группы и расселение в гостинице.
Общение, знакомство. Поговорим о секретах съемки в путешествиях и особенностях съемки пейзажей (экспозиция при съемке, фокусировка, использование разных объективов, композиция).
Вечером выдвигаемся в путь, чтобы к 6 часам утра прибыть на место съемки в Лебединый заказник.
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2 день (20.02.17)
После утренней съемки лебедей мы двигаемся в направлении поселка Акташ.
Нас ждет перевал Чике-Таман и долины рек Катунь и Чуя.
По прибытии — заселение в туристический комплекс с видом на Северо-Чуйский хребет.
Отсюда мы будем совершать ежедневные радиальные выезды для съемки зимних пейзажей Горного Алтая.
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3-4 день (21.02.17-22.02.17)
Рассветы и закаты Чуйской и Курайской степей, Северо-Чуйский хребет и перевал Кату-Ярык.
Посещение урочища Кызыл-Чин с марсианским пейзажем красного цвета.
Рассмотрение темы съемки пейзажей в различных условиях.
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5-6 день (23.01.17-24.01.17)
Выдвигаемся в сторону Семинского перевала. Двигаясь по Чуйскому тракту, посетим пороги рек Чуя и Катунь. Заедем на самую крупную писаницу наскальных рисунков Алтая — Колбак-Таш.
К вечеру, по прибытии, расселяемся на уютной турбазе на самой вершине Семинского перевала.
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7 день (25.02.17)
Утром выезжаем в направлении г. Барнаула. По пути заезжаем в Зубровый питомник.
Зубры — животные весом 700-1500 кг с густой коричневой шерстью. Особенность — массивная голова, характерная «бородка», огромный горб и толстые острые рога. Длина тела зубра достигает 3,5 м, рост — 2 м.
После посещения питомника мы покидаем Алтай, чтобы к вечеру прибыть в Барнаул и расселиться в гостинице города.
Условия участияДаты проведения: 19-25 февраля.
Количество участников: 6-8 человек.
Внимание! Набор ведется только до 5 февраля.
Стоимость участия в фототуре — 38 000 рублей.
Запись на обучение производится по предоплате. Размер предоплаты — 5 000 рублей.
Оставшаяся часть оплаты вносится не позднее 5 февраля 2016 года.
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