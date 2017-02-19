Зарегистрироваться / или
Почта:

Пароль:

Запомнить меня
Напомнить пароль

Зимние краски Алтая.

Главная / События / Зимние краски Алтая.

Бесплатно



19 февраля 2017
по
25 февраля 2017
Февраль — последний зимний месяц, когда всем нам кажется, что холода бесконечны, а до весны еще очень долго. Мы предлагаем посмотреть на зиму с другой стороны и заново открыть ее красоту и разнообразие.
10.01.2017
Дмитрий Купрацевич

Программа тура

  • 1 день (19.02.17) 

    Прибытие в город Барнаул. Встреча группы и расселение в гостинице. 
    Общение, знакомство. Поговорим о секретах съемки в путешествиях и особенностях съемки пейзажей (экспозиция при съемке, фокусировка, использование разных объективов, композиция). 
    Вечером выдвигаемся в путь, чтобы к 6 часам утра прибыть на место съемки в Лебединый заказник. 
     
  • 2 день (20.02.17) 

    После утренней съемки лебедей мы двигаемся в направлении поселка Акташ. 
    Нас ждет перевал Чике-Таман и долины рек Катунь и Чуя. 
    По прибытии — заселение в туристический комплекс с видом на Северо-Чуйский хребет. 
    Отсюда мы будем совершать ежедневные радиальные выезды для съемки зимних пейзажей Горного Алтая.
  • 3-4 день (21.02.17-22.02.17) 

    Рассветы и закаты Чуйской и Курайской степей, Северо-Чуйский хребет и перевал Кату-Ярык. 
    Посещение урочища Кызыл-Чин с марсианским пейзажем красного цвета. 
    Рассмотрение темы съемки пейзажей в различных условиях.
  • 5-6 день (23.01.17-24.01.17) 

    Выдвигаемся в сторону Семинского перевала. Двигаясь по Чуйскому тракту, посетим пороги рек Чуя и Катунь. Заедем на самую крупную писаницу наскальных рисунков Алтая — Колбак-Таш. 
    К вечеру, по прибытии, расселяемся на уютной турбазе на самой вершине Семинского перевала. 
  • 7 день (25.02.17) 

    Утром выезжаем в направлении г. Барнаула. По пути заезжаем в Зубровый питомник. 

    Зубры — животные весом 700-1500 кг с густой коричневой шерстью. Особенность — массивная голова, характерная «бородка», огромный горб и толстые острые рога. Длина тела зубра достигает 3,5 м, рост — 2 м. 

    После посещения питомника мы покидаем Алтай, чтобы к вечеру прибыть в Барнаул и расселиться в гостинице города.
 

Условия участия

Даты проведения: 19-25 февраля. 
Количество участников: 6-8 человек. 
Внимание! Набор ведется только до 5 февраля.

Стоимость участия в фототуре — 38 000 рублей. 
Запись на обучение производится по предоплате. Размер предоплаты — 5 000 рублей. 
Оставшаяся часть оплаты вносится не позднее 5 февраля 2016 года.

http://www.paninphotoschool.ru/mc/?mc=13




Комментарии /
Дополнительно /
Еще никто не нажал "Мне нравится" :(
Будьте первым: Войдите или зарегистрируйтесь
Зарегистрироваться
О проекте
Забыли пароль?
Copyright © 2011 Photonews
Наш RSS
Пользовательское соглашение
Реклама на сайте
Контакты
Вконтакте