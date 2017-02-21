МК Дениса и Анастасии Исаевых

Подробная программа мастер-класса:

Style.Wedd.Photo. Стильная европейская фотография



Теоретический блок.

Что есть свадебная фотография.

Путь развития личности и карьеры.

Оборудование – что решает техника, а что руки.

Свадебная фотография: "творческий" поиск и отработанные алгоритмы.

Свет там, где его нет.

Фотография или цифровая картинка.

"Не свадебные" фотографии – как инструмент. Компилируем стили и жанры.

Свадебный день – формирование тайминга, подбор локаций. Как не напрягать клиента и не создавать себе лишних проблем.

Своя «фишка». Особенности, позитивные и негативные стороны.



Маркетинговый блок.

Социальные сети, профильные ресурсы, "сарафанное радио".

Работа с подрядчиками, грамотное позиционирование себя и продукта.

Мы то, что мы едим – как получить именно те пары, которые Вам нужны.

Мотивационный блок.

Как получать кайф от каждый съемки.

Материальная мотивация. Где брать настроение?



Практический блок.

Съемка. Съемка "возле одной стены".

Эмоции, движение.

Что и как срабатывает у нас, и чему стоит уделять внимание

Контакт с парой – залог настроения.



Разбор съемки.

Разница серий для клиента от серий на сайте и профильных ресурсах.

"Неудачные" кадры – или изюминка для историй. Отбираем вместе.



Обработка.

Цвет, свет, микроконтраст. Lightroom и только.

Цвет как инструмент создания настроения всей серии.

Оптимизация обработки. Работа в Photoshop. Контрольный в голову;)



Презентация.

Передача материала клиенту.

Упаковка как Ваше лицо

Feedback как инструмент поиска клиента.



При внесении предоплаты до 20 января : 8000 рублей

Размер предоплаты 50%

● Дата проведения: 21-22 февраля 2017

● Организатор: Дарья Бабаева

● Тел.: 8(915) 496-60-90

● Заявки на участие присылайте сюда: https://vk.com/babaevadara

Комментарии /