МК Игоря Цаплина

ри дня, которые дадут тебе пошаговую систему как снимать классные фото, доводить невест до щенячьего восторга, катапультировать свой бизнес на новый уровень и заставить коллег поливать тебя грязью в интернете.

ДЕНЬ 1 - ТЕОРИЯ.



1. Что такое свадьба и почему свадьба. Подготовка к съемке. Плюсы и минусы свадебной фотографии.



2. Съемка. Контроль процесса от и до. Как снимать так, чтобы не обрабатывать. Набор, которым я пользуюсь.



3. Проблема поиска стиля. Творчество или бизнес. И как совмещать свое Я и то, что нужно клиентам.



Поговорим об обеих сторонах медали, о плюсах и минусах каждой. А так же о том, что нужно делать чтобы монета регулярно становилась на "ребро".



4. Конструкция съемки. Кадры маст хэв.

Ты узнаешь какие кадры обязательно нужно снять на свадьбе и за отсутствие каких фотографий можно услышать требование вернуть деньги или обвинение в непрофессионализме. Обязательный набор минимум для того, чтобы оставить довольной даже самую капризную невесту.

5. Разноплановость и как на одном месте сделать несколько разных фотографий.

Как снять цельную серию даже в условиях недостатка времени. Важные фотографии, за которые платят бОльшие деньги. Будим в себе Мартина Скорсезе.

- композиция

- свет

- вау эффекты

- детали и пр.



6. Постановка или репортаж? Миксуем вкусный коктейль из всего этого.

Рабочие методики работы с парой. Узнаешь как работать с моделями. Пока в теории. Потом будет специальный день практики, чтобы увидеть и попробовать все в действии. Принципы работы с парнями и девушками. В чем различия. Действенная техника репортажа ВНК.



7. Мы снимаем людей, а это прежде всего лица и эмоции. Как снять красивый портрет от которого будут все пищать!



8. Позирование. Как не ставить людей в корявые позы. Делаем из Буратино настоящих мальчиков.



9. Вспышка и сложное освещение.

Как использовать свет себе во благо. Как снимать при свете ламп накаливания. Как снимать чтобы вспышку не было видно. Многие мои пары думают, что я не работаю со вспышкой т.к. они не могут понять где на фотографиях вспышка есть, а где нет.



10. Портфолио ревю.

Мы специально делаем портфолио ревю в первый день и это очень важный блок. Чтобы во время второго съемочного дня вы уже могли учесть некоторые моменты и попробовать снять что-то иначе, чем до этого.



Первый день критически важен т.к. на его основе будет строиться остальной материал и именно тут ты поймешь как лучше всего снимать на практике. Чтобы получить что-то качественно новое, а не то же самое, что было всегда и что так хочется поменять.

ДЕНЬ 2 – WORKSHOP.



Берем камеры и не снимаем! Сначала думаем! Потом снимаем!

День максимально нацелен на съемочный процесс. Будем снимать утро невесты, сборы жениха и прогулку. Ты узнаешь как работать с невестами утром, как работать с женихами и делать так, чтобы они не только не напрягались, а хотели участвовать в процессе съемки. Как сделать из Буратино настоящего мальчика.



Этот день нацелен не только чтобы что-то узнать, но и на пополнение твоего портфолио стильными и крутыми кадрами, которые мы создадим. Поэтому критически важен первый день, на котором мы будем обсуждать в теории как это делать. И дико важно портфолио-ревю т.к. именно там ты сможешь понять что лучше доработать и на что обратить внимание в день практики. День будет максимально направлен на то, чтобы попробовать все сделать самостоятельно. Если что-то будет не понятно – объясню, покажу и расскажу.



1. Работа с невестой утром и раскачка ее на съемку.

2. Работа с женихом на сборах и превращение его в Мэттью МакКонахи.

3. Работа с парой на локации. Ты узнаешь как сделать так, чтобы они вместо того, чтобы тупить, смущаться и нервничать начали позировать как звезды кино.



Выбор и обработка

(просто о простом) Быстрый и результативный отбор фотографий. Включаем зрителя. Как отсмотреть свадьбу за 2 часа. Работа с цветом. Обработка в ЛР и Фотошоп. Как ускорить и автоматизировать процесс. Как получить киношный цвет.

Дада! Именно тут ты узнаешь как сделать волшебный пресет в LR, который подойдет под все твои съемки. Чтобы все съемки выглядели целостно и были выдержаны в одном стиле, а не как у коллеги из соседнего подъезда плясали от красного к зеленому и наоборот.





+ Ответы на вопросы



После второго дня в твоем портфолио появятся новые работы на качественно другом уровне. Именно здесь ты научишься работать со светом и получишь понимание на что смотреть при выборе точки съемки. Ты увидишь, что волшебства не существует и все в твоих руках. Ты узнаешь и главное попробуешь работать с живыми людьми. Попробуешь то, что будешь потом применять на практике со своими парами. И самое главное! Это все будет работать!

ДЕНЬ 3 - БИЗНЕС.



1. Свадьба. Творчество или бизнес Откуда берется клиент.

Что это за зверь, места обитания, повадки. Основные рекламные площадки, их плюсы и минусы.



2. Запускаем плотный поток клиентов.

Методы поиска СВОЕГО клиента. За что клиенты реально готовы платить больше, а за что нет. Сегментирование и продающее портфолио. Как перестать быть аватаркой в соц сетях и стать реальным человеком, к которому все хотят.



3. Сайт как основной инструмент продвижения.

Что такое сайт и зачем он нужен. Почему социальных сетей не достаточно, а статусы и вовсе не работают. Каким должен быть сайт фотографа. Дизайн против функциональности.



4. Увеличиваем вероятность звонка.

Простые правила генерации обращения. Продающие триггеры и как их использовать. Сила отзывов. Врать или не врать? Мыслим как невеста. Как сделать сайт максимально звонкогенерирующим.



5. Специальный блок - Instagram rock star!

Специальный блок. Грамотное ведение социальных сетей на примере ИГ. Что публиковать, как публиковать, когда публиковать. Как раскручивать и нужно ли это. Как сделать твой ИГ самым обсуждаемым среди коллег. Самое важное - ДЛЯ КОГО ПИСАТЬ! Что пипл хавает и просит добавки, а от чего уже тошнит.



6. Звонок.

Он случился. Что говорить? 99% фотографов абсолютно не умеют общаться по телефону или переписке. Как правильно торговаться. Разбор основных ошибок при телефонных переговорах. Как понять, сколько клиент готов заплатить и как подготовить его к большему. Действующие техники телефонных переговоров и назначения встреч.



7. Техника проведения встречи от А до Я.

Что надеть на встречу? Что брать с собой? Как вести встречу не так как клиент хочет, а так как вам надо? Как раскрыть все его потребности и как заставить его хотеть больше? Секретные методики выключения жадности. Почему искренность возвращается деньгами. Как получить предоплату на первой встрече и закончить беседу фразой: "Созвонимся перед свадьбой."



8. СУПЕРБЛОК! Мотивация, правильный настрой и энергетика. (Без этого блока все остальные будут работать максимум на 50%)

Хватит болтаться как гавно в проруби! Как все это связано с заказами. Wish-list, система постановки целей и понимание вектора собственного развития. Учимся отличать цели от желаний. Учимся достигать первого и исполнять второе. Как заставить чувство голода и потребности работать на тебя. Супердейственная техника ЧСМ и ее польза.



9. Ответы на вопросы





Третий модуль – это бомба с огромным радиусом “поражения”. Именно он разделяет твою карьеру на “до” и “после”, потому что здесь проходит та самая грань: пути назад уже не будет - ты станешь совершенно другим человеком.

Стоимость:12 000 рублей

Так же есть возможность посетить всего лишь один из дней МК на выбор, в таком случае

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ стоит 5 т.р.

ВТОРОЙ ДЕНЬ стоит 6 т.р.

ТРЕТИЙ ДЕНЬ стоит 6 т.р.



● Дата проведения: 20, 21, 22 Февраля 2017

● Организатор: Денис Поликарпов https://vk.com/denispolikarpov

● Заявки на участие можно писать в личку или смс по тел. 8 903 478 43 08

● МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Фотостудия УМА

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