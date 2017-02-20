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МК Игоря Цаплина

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Цена 12000 руб.



20 февраля 2017
по
22 февраля 2017
Три дня, которые дадут тебе пошаговую систему как снимать классные фото, доводить невест до щенячьего восторга, катапультировать свой бизнес на новый уровень и заставить коллег поливать тебя грязью в интернете.
10.01.2017
Игорь Цаплин

ДЕНЬ 1 - ТЕОРИЯ. 

1. Что такое свадьба и почему свадьба. Подготовка к съемке. Плюсы и минусы свадебной фотографии. 

2. Съемка. Контроль процесса от и до. Как снимать так, чтобы не обрабатывать. Набор, которым я пользуюсь. 

3. Проблема поиска стиля. Творчество или бизнес. И как совмещать свое Я и то, что нужно клиентам. 

Поговорим об обеих сторонах медали, о плюсах и минусах каждой. А так же о том, что нужно делать чтобы монета регулярно становилась на "ребро". 

4. Конструкция съемки. Кадры маст хэв. 
Ты узнаешь какие кадры обязательно нужно снять на свадьбе и за отсутствие каких фотографий можно услышать требование вернуть деньги или обвинение в непрофессионализме. Обязательный набор минимум для того, чтобы оставить довольной даже самую капризную невесту.

 
5. Разноплановость и как на одном месте сделать несколько разных фотографий. 
Как снять цельную серию даже в условиях недостатка времени. Важные фотографии, за которые платят бОльшие деньги. Будим в себе Мартина Скорсезе. 
- композиция 
- свет 
- вау эффекты 
- детали и пр. 

6. Постановка или репортаж? Миксуем вкусный коктейль из всего этого. 
Рабочие методики работы с парой. Узнаешь как работать с моделями. Пока в теории. Потом будет специальный день практики, чтобы увидеть и попробовать все в действии. Принципы работы с парнями и девушками. В чем различия. Действенная техника репортажа ВНК. 

7. Мы снимаем людей, а это прежде всего лица и эмоции. Как снять красивый портрет от которого будут все пищать! 

8. Позирование. Как не ставить людей в корявые позы. Делаем из Буратино настоящих мальчиков. 

9. Вспышка и сложное освещение. 
Как использовать свет себе во благо. Как снимать при свете ламп накаливания. Как снимать чтобы вспышку не было видно. Многие мои пары думают, что я не работаю со вспышкой т.к. они не могут понять где на фотографиях вспышка есть, а где нет. 

10. Портфолио ревю. 
Мы специально делаем портфолио ревю в первый день и это очень важный блок. Чтобы во время второго съемочного дня вы уже могли учесть некоторые моменты и попробовать снять что-то иначе, чем до этого. 

Первый день критически важен т.к. на его основе будет строиться остальной материал и именно тут ты поймешь как лучше всего снимать на практике. Чтобы получить что-то качественно новое, а не то же самое, что было всегда и что так хочется поменять. 
 
ДЕНЬ 2 – WORKSHOP. 

Берем камеры и не снимаем! Сначала думаем! Потом снимаем! 
День максимально нацелен на съемочный процесс. Будем снимать утро невесты, сборы жениха и прогулку. Ты узнаешь как работать с невестами утром, как работать с женихами и делать так, чтобы они не только не напрягались, а хотели участвовать в процессе съемки. Как сделать из Буратино настоящего мальчика. 

Этот день нацелен не только чтобы что-то узнать, но и на пополнение твоего портфолио стильными и крутыми кадрами, которые мы создадим. Поэтому критически важен первый день, на котором мы будем обсуждать в теории как это делать. И дико важно портфолио-ревю т.к. именно там ты сможешь понять что лучше доработать и на что обратить внимание в день практики. День будет максимально направлен на то, чтобы попробовать все сделать самостоятельно. Если что-то будет не понятно – объясню, покажу и расскажу. 

1. Работа с невестой утром и раскачка ее на съемку. 
2. Работа с женихом на сборах и превращение его в Мэттью МакКонахи. 
3. Работа с парой на локации. Ты узнаешь как сделать так, чтобы они вместо того, чтобы тупить, смущаться и нервничать начали позировать как звезды кино. 

Выбор и обработка 
(просто о простом) Быстрый и результативный отбор фотографий. Включаем зрителя. Как отсмотреть свадьбу за 2 часа. Работа с цветом. Обработка в ЛР и Фотошоп. Как ускорить и автоматизировать процесс. Как получить киношный цвет. 
Дада! Именно тут ты узнаешь как сделать волшебный пресет в LR, который подойдет под все твои съемки. Чтобы все съемки выглядели целостно и были выдержаны в одном стиле, а не как у коллеги из соседнего подъезда плясали от красного к зеленому и наоборот. 


+ Ответы на вопросы 

После второго дня в твоем портфолио появятся новые работы на качественно другом уровне. Именно здесь ты научишься работать со светом и получишь понимание на что смотреть при выборе точки съемки. Ты увидишь, что волшебства не существует и все в твоих руках. Ты узнаешь и главное попробуешь работать с живыми людьми. Попробуешь то, что будешь потом применять на практике со своими парами. И самое главное! Это все будет работать!
 
ДЕНЬ 3 - БИЗНЕС. 

1. Свадьба. Творчество или бизнес Откуда берется клиент. 
Что это за зверь, места обитания, повадки. Основные рекламные площадки, их плюсы и минусы. 

2. Запускаем плотный поток клиентов. 
Методы поиска СВОЕГО клиента. За что клиенты реально готовы платить больше, а за что нет. Сегментирование и продающее портфолио. Как перестать быть аватаркой в соц сетях и стать реальным человеком, к которому все хотят. 

3. Сайт как основной инструмент продвижения. 
Что такое сайт и зачем он нужен. Почему социальных сетей не достаточно, а статусы и вовсе не работают. Каким должен быть сайт фотографа. Дизайн против функциональности. 

4. Увеличиваем вероятность звонка. 
Простые правила генерации обращения. Продающие триггеры и как их использовать. Сила отзывов. Врать или не врать? Мыслим как невеста. Как сделать сайт максимально звонкогенерирующим. 

5. Специальный блок - Instagram rock star! 
Специальный блок. Грамотное ведение социальных сетей на примере ИГ. Что публиковать, как публиковать, когда публиковать. Как раскручивать и нужно ли это. Как сделать твой ИГ самым обсуждаемым среди коллег. Самое важное - ДЛЯ КОГО ПИСАТЬ! Что пипл хавает и просит добавки, а от чего уже тошнит. 

6. Звонок. 
Он случился. Что говорить? 99% фотографов абсолютно не умеют общаться по телефону или переписке. Как правильно торговаться. Разбор основных ошибок при телефонных переговорах. Как понять, сколько клиент готов заплатить и как подготовить его к большему. Действующие техники телефонных переговоров и назначения встреч. 

7. Техника проведения встречи от А до Я. 
Что надеть на встречу? Что брать с собой? Как вести встречу не так как клиент хочет, а так как вам надо? Как раскрыть все его потребности и как заставить его хотеть больше? Секретные методики выключения жадности. Почему искренность возвращается деньгами. Как получить предоплату на первой встрече и закончить беседу фразой: "Созвонимся перед свадьбой." 

8. СУПЕРБЛОК! Мотивация, правильный настрой и энергетика. (Без этого блока все остальные будут работать максимум на 50%) 
Хватит болтаться как гавно в проруби! Как все это связано с заказами. Wish-list, система постановки целей и понимание вектора собственного развития. Учимся отличать цели от желаний. Учимся достигать первого и исполнять второе. Как заставить чувство голода и потребности работать на тебя. Супердейственная техника ЧСМ и ее польза. 

9. Ответы на вопросы 


Третий модуль – это бомба с огромным радиусом “поражения”. Именно он разделяет твою карьеру на “до” и “после”, потому что здесь проходит та самая грань: пути назад уже не будет - ты станешь совершенно другим человеком.
 
 
 
Стоимость:12 000 рублей
Так же есть возможность посетить всего лишь один из дней МК на выбор, в таком случае 
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ стоит 5 т.р. 
ВТОРОЙ ДЕНЬ стоит 6 т.р. 
ТРЕТИЙ ДЕНЬ стоит 6 т.р.

● Дата проведения: 20, 21, 22 Февраля 2017
● Организатор: Денис Поликарпов https://vk.com/denispolikarpov
● Заявки на участие можно писать в личку или смс по тел. 8 903 478 43 08
● МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Фотостудия УМА



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