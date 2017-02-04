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Фототур «Зимняя сказка Паанаярви»

Главная / События / Фототур «Зимняя сказка Паанаярви»

Цена 35000 руб.



04 февраля 2017
по
12 февраля 2017
Увлекательное путешествие в Национальный парк «Паанаярви».
09.01.2017

У нас будет прекрасная возможность поснимать заснеженные карельские сопки и ели. Набираем команду единомышленников, любознательных, жизнерадостных, любящих природу и путешествия.

Планируется пять полноценных съемочных дней в парке. Передвижение по парку на снегоходе и лыжах. В стоимость включена ежедневная экскурсия по окрестностям на 4 часа на снегоходе. За отдельную плату можно взять напрокат лыжи, если у вас нет своих, и организовать баню.

 

 

Стоимость: 35 000 рублей

http://wildphotorus.ru/#puteshestvija1/zimnjaja-skazka-paanajarvi




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