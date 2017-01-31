Онлайн мастер-класс «Основы экспозиции для чайников»

Мастер-класс рассчитан на людей без определенной подготовки или тех, кто хотел основательно подойти к постижению азов, но стеснялся признаться в своем неведении.

На онлайн мастер-классе царит благожелательная дружеская атмосфера, где ни один вопрос не будет признан глупым, а на вашем фоне никто не планирует блистать своей подкованностью. Методично и доступно преподаватель изложит начальные сведения о фотопроцессе, расскажет, как выбрать фотокамеру и не быть при этом обманутым ушлыми маркетологами, как настроить фотоаппарат, как получить предсказуемый результат от съемки.

Стоимость участия: 1000 р.

Новогодняя скидка 20% от Санты с 15 декабря по 8 января — 700 р.

https://www.profileschool.ru/category/photography/mk_iso_exposure_aperture

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