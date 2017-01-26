Фототур в Ростов Великий

Этот уютный городок с населением 34 000 человек сохранил свой патриархальных архитектурный облик почти нетронутым с XIX века. А в 1995 году он был включен в Список особо ценных объектов культурного наследия России.



Ростов стоит на красивейшем озере Неро, которому около 500 тысяч лет. Оно издревле славилось как очень рыбное место, но вот рыбачить здесь разрешалось не всем. До XVII века только жители Рыболовной слободки имели право ловить здесь рыбу сетями, за эту привилегию они обязаны были поставлять к царскому столу щук, окуней, линей и плотву. Остальным жителям разрешалась ловля только удочкой. Сейчас здесь можно встретить рыбаков круглый год и в любое время суток.



В черте города находятся действующие православные монастыри: Спасо – Яковлевский Димитриев, Богоявленский Авраамиев, Свято – Троицкий Сергиев Варницкий и Рождественский.



Программа мастеркласса

26 января (четверг)



Встреча в Москве. Знакомство. Портфолио ревью участников поездки (по желанию).

Вводная лекция по тревелфотографии.



28 января (суббота)



Отъезд из Москвы ( поезд в 7-35. Время в пути 2-45), либо на собственном автотранспорте.

Прибытие в Ростов

Размещение в гостинице

Съемка в городе.

Ростовский Кремль, городской парк.

При желании ночная пейзажная съемка на озере Неро.



29 января (воскресенье)



Съемка в городе.

Спасо-Яковлевский монастырь, озеро Неро

Свободное время.

Отъезд ( есть поезд в 14-24 и в 20-04)



2 февраля (четверг)



Разбор отснятого материала из поездки в Москве

Стоимость: 14 500 рублей

В стоимость поездки входит:

- вводное занятие в Москве с портфолио-ревью и лекцией по тревел фотографии

- размещение в 2-х местном номере комфортабельной гостиницы в центре Ростова

- обучение в процессе поездки

- окончательный разбор в Москве



В стоимость поездки не входит:

- трансфер в Ростов (можно добраться на поезде или на личном автотранспорте)

- обеды и ужины

- расходы на личные нужды, сувениры

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