Фототур «Ледяное сердце Байкала»

Мы повторяем нашу прошлогоднюю программу на зимний Байкал (Ольхон, Малое море, Узуры). Ледяные пещеры и наплески, причудливые трещины и торосы, колючая поземка и застывшая черная бездна под ногами. Мы выйдем на лед под руководством профессионального ледового капитана, ощутим всю прелесть ледяных рассветов и закатов, а в свободное время научимся обрабатывать отснятое. Программа позиционируется как фототур с обучением. Ракурсы, композиция, обработка и подача материала. Количество мест ограничено.

Стоимость программы: 45 000 рублей.

Предоплата для участия: 25 000 рублей.

В программу включено:

- переезд Иркутск-Хужир-Иркутск

- переезды по Ольхону с ледовым капитаном

- отельное проживание в Уюге (двух- и трехместное размещение)

- проживание на базе в Сахаюрте

- проживание в Иркутске в ночь перед вылетом с 1 на 2 февраля

- полноценное питание на Байкале

- помощь по съемке и обработке

- консультация по одежде и снаряжению



Не включено:

- перелет до Иркутска и обратно

- дополнительное питание

- медицинская страховка

- баня

http://dima-chatrov.livejournal.com/584666.html

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