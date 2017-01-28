Фототур «Ледяное сердце Байкала»

Мы повторяем нашу прошлогоднюю программу на зимний Байкал (Ольхон, Малое море, Узуры). Ледяные пещеры и наплески, причудливые трещины и торосы, колючая поземка и застывшая черная бездна под ногами. Мы выйдем на лед под руководством профессионального ледового капитана, ощутим всю прелесть ледяных рассветов и закатов, а в свободное время научимся обрабатывать отснятое. Программа позиционируется как фототур с обучением. Ракурсы, композиция, обработка и подача материала. Количество мест ограничено.
Стоимость программы: 45 000 рублей.
Предоплата для участия: 25 000 рублей.
В программу включено:
- переезд Иркутск-Хужир-Иркутск
- переезды по Ольхону с ледовым капитаном
- отельное проживание в Уюге (двух- и трехместное размещение)
- проживание на базе в Сахаюрте
- проживание в Иркутске в ночь перед вылетом с 1 на 2 февраля
- полноценное питание на Байкале
- помощь по съемке и обработке
- консультация по одежде и снаряжению
Не включено:
- перелет до Иркутска и обратно
- дополнительное питание
- медицинская страховка
- баня
http://dima-chatrov.livejournal.com/584666.html