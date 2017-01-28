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Фототур «Ледяное сердце Байкала»

Главная / События / Фототур «Ледяное сердце Байкала»

Цена 45000 руб.



28 января 2017
по
02 февраля 2017
В конце января 2017 года Дмитрий Шатров приглашает в фототур «Ледяное сердце Байкала».
08.01.2017
Дмитрий Шатров

Мы повторяем нашу прошлогоднюю программу на зимний Байкал (Ольхон, Малое море, Узуры). Ледяные пещеры и наплески, причудливые трещины и торосы, колючая поземка и застывшая черная бездна под ногами. Мы выйдем на лед под руководством профессионального ледового капитана, ощутим всю прелесть ледяных рассветов и закатов, а в свободное время научимся обрабатывать отснятое. Программа позиционируется как фототур с обучением. Ракурсы, композиция, обработка и подача материала. Количество мест ограничено.

 

 

 

Стоимость программы: 45 000 рублей.
Предоплата для участия: 25 000 рублей.

В программу включено: 
- переезд Иркутск-Хужир-Иркутск 
- переезды по Ольхону с ледовым капитаном 
- отельное проживание в Уюге (двух- и трехместное размещение) 
- проживание на базе в Сахаюрте 
- проживание в Иркутске в ночь перед вылетом с 1 на 2 февраля 
- полноценное питание на Байкале 
- помощь по съемке и обработке 
- консультация по одежде и снаряжению 

Не включено: 
- перелет до Иркутска и обратно 
- дополнительное питание 
- медицинская страховка 
- баня 

http://dima-chatrov.livejournal.com/584666.html




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