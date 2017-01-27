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Мастер-класс «Фотосъемка ночного городского пейзажа»

Главная / События / Мастер-класс «Фотосъемка ночного городского пейзажа»

Цена 1500 руб.



27 января 2017
по
27 января 2017
27 января Фотошкола Руслана Орлова приглашает на мастер-класс «Фотосъемка ночного городского пейзажа».
08.01.2017
Руслан Орлов

Ночной город, освещенный огнями, выглядит очень притягательно. Поэтому фотографии, сделанные в вечернее и ночное время, завораживают своей красотой и смотрятся необычно. Фотографу остается только правильно запечатлеть желаемый вид.

Мастер-класс направлен на то, чтобы вы смогли передать всю красоту ночного города. Во время практических занятий преподаватель расскажет об основах съемки, окажет консультационную и практическую помощь.
Занятия проводятся на открытом городском пространстве, в красивых местах.

 

 

Стоимость участия: от 1500 р. (различные варианты оплаты).

http://fotoshkola.org/masterclass/fotosjemka_nochnogo_goroda




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