Мастер-класс «Фотосъемка ночного городского пейзажа»

Ночной город, освещенный огнями, выглядит очень притягательно. Поэтому фотографии, сделанные в вечернее и ночное время, завораживают своей красотой и смотрятся необычно. Фотографу остается только правильно запечатлеть желаемый вид.

Мастер-класс направлен на то, чтобы вы смогли передать всю красоту ночного города. Во время практических занятий преподаватель расскажет об основах съемки, окажет консультационную и практическую помощь.

Занятия проводятся на открытом городском пространстве, в красивых местах.

Стоимость участия: от 1500 р. (различные варианты оплаты).

http://fotoshkola.org/masterclass/fotosjemka_nochnogo_goroda

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