Мастер-класс «Фризлайтинг»

Во время практических занятий преподаватель расскажет об основах съемки, настройках фотокамеры, о том какие световые приборы, доступные каждому, можно использовать, особенности использования различных световых приборов для рисования светом.
Занятие состоит из:
1. Краткой теоретической части;
2. Практической части 1 — рисование светом;
3. Практической части 2 — совмещение портретной фотографии и рисования светом.
Стоимость участия в МК:
- в будние дни — 2000 руб.;
- в выходные дни — 2500 руб.
Для постоянных клиентов скидка 500 руб.
http://fotoshkola.org/masterclass/frizlajting
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