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Мастер-класс «Фризлайтинг»

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Цена 2500 руб.



26 января 2017
по
26 января 2017
Мастер-класс направлен на освоение методики рисования светом.
08.01.2017
Руслан Орлов

Во время практических занятий преподаватель расскажет об основах съемки, настройках фотокамеры, о том какие световые приборы, доступные каждому, можно использовать, особенности использования различных световых приборов для рисования светом.

Занятие состоит из:
1. Краткой теоретической части;
2. Практической части 1 — рисование светом;
3. Практической части 2 — совмещение портретной фотографии и рисования светом.

 

 

Стоимость участия в МК:

  • в будние дни — 2000 руб.;
  • в выходные дни — 2500 руб.

Для постоянных клиентов скидка 500 руб.

http://fotoshkola.org/masterclass/frizlajting




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