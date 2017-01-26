Мастер-класс «Фризлайтинг»

Во время практических занятий преподаватель расскажет об основах съемки, настройках фотокамеры, о том какие световые приборы, доступные каждому, можно использовать, особенности использования различных световых приборов для рисования светом.

Занятие состоит из:

1. Краткой теоретической части;

2. Практической части 1 — рисование светом;

3. Практической части 2 — совмещение портретной фотографии и рисования светом.

Стоимость участия в МК:

в будние дни — 2000 руб.;

в выходные дни — 2500 руб.

Для постоянных клиентов скидка 500 руб.

http://fotoshkola.org/masterclass/frizlajting

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