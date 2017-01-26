Онлайн мастер-класс «Проекты: кухня фотоисторий Петра Ловыгина»

то первый класс формата «художественная мастерская», где вы будете перенимать опыт создания проектов и серий у известного фотохудожника.

Как не просто отыскать свой собственный творческий стиль, но и выгодно подать его нашим зрителям? Что ждет фотографическую серию после окончания работы над ней? Как максимально раскрыть ее, как быть понятым? Узнаем, добавив к нашим представлениям о постпродакшене представления о видео, инсталляции, книгоиздании. Мастер-класс состоит из двух частей: fine-art и travel-art. Он щедро проиллюстрирован авторскими сериями, к каждой из которых даны развернутые пояснения. В конце занятия вы, как обычно, сможете задать свои вопросы и получить ответы, советы, нетривиальный взгляд на проблему.

Стоимость участия: 1200 р.

Новогодняя скидка 20% от Санты с 15 декабря по 8 января — 960 р.

https://www.profileschool.ru/category/photography/mk_lovigin_fairytales

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