Блиц-курс «Основы студийной фотографии»

За три занятия участники узнают:
- Всё о студийном оборудовании и как им правильно пользоваться
- Как настроить камеру для работы в студии
- Беспроигрышные световые схемы и как их использовать для поставленных задач
- Как работать с моделью
- Как обработать фотографию в графических редакторах
Теория и очень много практики. Отличная возможность сделать решительный шаг к профессионализму и пополнить портфолио интересными фотографиями.
Специальный бонус для участников курса — четвертое бесплатное практическое занятие на выбранную тему.
Занятия пройдут 24, 25 и 31 января с 19 до 22 ч. Количество мест ограничено.
Стоимость: 4000 рублей.
Для записи на курс необходимо внести 50% предоплату.
Запись по телефонам: +7 (911) 220-63-02, 575-20-72.
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