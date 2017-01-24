Блиц-курс «Основы студийной фотографии»

За три занятия участники узнают:

Всё о студийном оборудовании и как им правильно пользоваться

Как настроить камеру для работы в студии

Беспроигрышные световые схемы и как их использовать для поставленных задач

Как работать с моделью

Как обработать фотографию в графических редакторах

Теория и очень много практики. Отличная возможность сделать решительный шаг к профессионализму и пополнить портфолио интересными фотографиями.

Специальный бонус для участников курса — четвертое бесплатное практическое занятие на выбранную тему.

Занятия пройдут 24, 25 и 31 января с 19 до 22 ч. Количество мест ограничено.

Стоимость: 4000 рублей.

Для записи на курс необходимо внести 50% предоплату.

Запись по телефонам: +7 (911) 220-63-02, 575-20-72.

https://vk.com/blits2016

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