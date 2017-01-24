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Блиц-курс «Основы студийной фотографии»

Главная / События / Блиц-курс «Основы студийной фотографии»

Цена 4000 руб.



24 января 2017
по
31 января 2017
24 января в фотошколе PopcornStudio стартует блиц-курс «Основы студийной фотографии».
08.01.2017
Ольга Романова

За три занятия участники узнают:

  • Всё о студийном оборудовании и как им правильно пользоваться
  • Как настроить камеру для работы в студии
  • Беспроигрышные световые схемы и как их использовать для поставленных задач
  • Как работать с моделью
  • Как обработать фотографию в графических редакторах

Теория и очень много практики. Отличная возможность сделать решительный шаг к профессионализму и пополнить портфолио интересными фотографиями.

Специальный бонус для участников курса — четвертое бесплатное практическое занятие на выбранную тему.

Занятия пройдут 24, 25 и 31 января с 19 до 22 ч. Количество мест ограничено.

 

 

Стоимость: 4000 рублей.
Для записи на курс необходимо внести 50% предоплату.

Запись по телефонам: +7 (911) 220-63-02, 575-20-72.

https://vk.com/blits2016




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