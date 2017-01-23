Открытый урок «Развитие визуального восприятия»

На занятии будут рассмотрены следующие вопросы и темы:
- Что такое художественная фотография и каковы критерии её оценки.
- Виды художественной фотографии.
- Изобразительный язык: как научиться его понимать и использовать.
- Как развить визуальное восприятие, каждому ли это дано.
- Обзор авторской системы художественных средств Владимира Селезнёва.
Также слушатели получат ценные рекомендации по улучшению снимков, смогут проверить свой уровень визуальной подготовки, задать любые вопросы, касающиеся художественной фотографии.
Все открытые уроки в нашей школе бесплатны.
Однако, после записи на урок вам будет необходимо внести онлайн символическую сумму 50 рублей (организационный взнос) для
того, чтобы мы убедились в серьёзности ваших намерений и забронировали вам место.
Если вы придёте на занятие без оплаты взноса — мы не сможем гарантировать вам свободное место.
Впоследствии организационный взнос можно будет вернуть.
http://fineart-school.ru/study/otkritie_uroki/otkrity_urok_razvitiye_vizualnogo_vospriyatiya/
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