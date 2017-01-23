Открытый урок «Развитие визуального восприятия»

атериал урока будет интересен всем, кто интересуется художественной составляющей фотографии, ищет возможность потренировать и проверить своё визуальное мышление, хочет научиться делать красивые интересные снимки.

На занятии будут рассмотрены следующие вопросы и темы:

Что такое художественная фотография и каковы критерии её оценки.

Виды художественной фотографии.

Изобразительный язык: как научиться его понимать и использовать.

Как развить визуальное восприятие, каждому ли это дано.

Обзор авторской системы художественных средств Владимира Селезнёва.

Также слушатели получат ценные рекомендации по улучшению снимков, смогут проверить свой уровень визуальной подготовки, задать любые вопросы, касающиеся художественной фотографии.

Все открытые уроки в нашей школе бесплатны.

Однако, после записи на урок вам будет необходимо внести онлайн символическую сумму 50 рублей (организационный взнос) для

того, чтобы мы убедились в серьёзности ваших намерений и забронировали вам место.

Если вы придёте на занятие без оплаты взноса — мы не сможем гарантировать вам свободное место.

Впоследствии организационный взнос можно будет вернуть.

http://fineart-school.ru/study/otkritie_uroki/otkrity_urok_razvitiye_vizualnogo_vospriyatiya/

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