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Самостоятельная печать черно-белых фотографий

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Цена 2500 руб.



22 января 2017
по
22 января 2017
22 января Творческая лаборатория «СРЕДА» приглашает на воркшоп по печати черно-белых фотографий.
08.01.2017
Юрий Милосердов

Для участия в воркшопе необходимо принести с собой любую проявленную черно-белую негативную фотопленку (узкоформатную 35 мм или среднеформатную 120 типа) с заранее выбранным кадром для печати. Никакой специальной подготовки не трубуется. Воркшоп рассчитан на самых начинающих пленочных фотографов.

В процессе воркшопа каждый участник получает практические навыки ручной фотопечати: составление растворов, работа с фотоувеличителем, печать на мультиконтрастной бумаге, подбор времени экспозиции и контрастных светофильтров, проявление, фиксирование, сушка отпечатков. А в результате — самостоятельно напечатанную черно-белую фотографию формата 15×20 см.

 

 

Стоимость участия:

  • до 20 января — 2000 р.
  • с 20 января — 2500 р.



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