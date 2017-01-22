Самостоятельная печать черно-белых фотографий

Для участия в воркшопе необходимо принести с собой любую проявленную черно-белую негативную фотопленку (узкоформатную 35 мм или среднеформатную 120 типа) с заранее выбранным кадром для печати. Никакой специальной подготовки не трубуется. Воркшоп рассчитан на самых начинающих пленочных фотографов.

В процессе воркшопа каждый участник получает практические навыки ручной фотопечати: составление растворов, работа с фотоувеличителем, печать на мультиконтрастной бумаге, подбор времени экспозиции и контрастных светофильтров, проявление, фиксирование, сушка отпечатков. А в результате — самостоятельно напечатанную черно-белую фотографию формата 15×20 см.

Стоимость участия:

до 20 января — 2000 р.

с 20 января — 2500 р.

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