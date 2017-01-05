В 19 веке были популярны замечательные виды коммерческой фотографии, которые современному зрителю кажутся настолько непонятными, что иногда ужасают. Например, портреты мёртвых людей. Или портреты призраков. Или коллекционные портреты особого рода знаменитостей – цирковых фриков.



Лекция искусствоведа Ирины Толкачевой «Викторианская готика» посвящена странным явлениям в фотографии 19 века.

Мы смотрим на них, как на диковинки, пытаемся понять, что творилось в головах наших предков, снимавших подобные непонятные и жутковатые вещи. Фотография, являясь одновременно документом и образом времени, показывает огромные изменения, которые произошли в образе жизни, образе мысли, отношении к жизни, смерти, телу и душе за небольшой отрезок человеческой истории. Возможно то, что кажется нам ужасным, на самом деле благородно и возвышенно, а то, что всего сто лет назад казалось занимательным и забавным, – бесчеловечно.

Стоимость: 750 рублей

Преподаватель: Ирина Толкачева

Занятий: 1 занятие

Время: начало в 18.00

Место: Каланчевская ул., 17

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