рехдневный интенсивный семинар Андрея Рогозина по коммерческой съемке предметов. Семинар будет полезен начинающим фотографам, которые хотят быстро научиться основам предметной съемки.

Программа семинара

День первый

Коммерческая предметная съемка: cток, каталог, реклама. Оборудование студии, технологические возможности и ограничения в современной предметной съемке. Лекция - 3 часа.



День второй

Съемка "под обтравку" - съёмка на белом фоне. Фотографическая съемка для интернет-магазинов. Cпецифика матовых и полуглянцевых объектов. Технология съемки: сумки, бейсболки, джинсы, обувь. Съемка одежды в раскладку, плоские журнальные выкладки. Продолжительность - 3 часа.



День третий

Съемка стекла: напитки в стеклянных емкостях, пиво, алкогольные напитки. Съемка металла: столовые приборы, посуда. Продолжительность - 3 часа.

Стоимость: 4 500 рублей

Преподаватель: Андрей Рогозин

Занятий: 3 занятия

Время: 4, 6, 8 января с 19.00 до 22.00

Место: Каланчевская ул., 17

Комментарии /