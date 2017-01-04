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Коммерческая предметная съемка

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Цена 4500 руб.



04 января 2017
по
08 января 2017
Трехдневный интенсивный семинар Андрея Рогозина по коммерческой съемке предметов. Семинар будет полезен начинающим фотографам, которые хотят быстро научиться основам предметной съемки.
27.12.2016
Андрей Рогозин

Программа семинара 
День первый 
Коммерческая предметная съемка: cток, каталог, реклама. Оборудование студии, технологические возможности и ограничения в современной предметной съемке. Лекция - 3 часа. 

День второй 
Съемка "под обтравку" - съёмка на белом фоне. Фотографическая съемка для интернет-магазинов. Cпецифика матовых и полуглянцевых объектов. Технология съемки: сумки, бейсболки, джинсы, обувь. Съемка одежды в раскладку, плоские журнальные выкладки. Продолжительность - 3 часа. 

День третий 
Съемка стекла: напитки в стеклянных емкостях, пиво, алкогольные напитки. Съемка металла: столовые приборы, посуда. Продолжительность - 3 часа.

 
Стоимость: 4 500 рублей

Преподаватель: Андрей Рогозин
Занятий: 3 занятия 
Время: 4, 6, 8 января с 19.00 до 22.00 

Место: Каланчевская ул., 17 



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