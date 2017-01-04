Программа семинара
День первый
Коммерческая предметная съемка: cток, каталог, реклама. Оборудование студии, технологические возможности и ограничения в современной предметной съемке. Лекция - 3 часа.
День второй
Съемка "под обтравку" - съёмка на белом фоне. Фотографическая съемка для интернет-магазинов. Cпецифика матовых и полуглянцевых объектов. Технология съемки: сумки, бейсболки, джинсы, обувь. Съемка одежды в раскладку, плоские журнальные выкладки. Продолжительность - 3 часа.
День третий
Съемка стекла: напитки в стеклянных емкостях, пиво, алкогольные напитки. Съемка металла: столовые приборы, посуда. Продолжительность - 3 часа.
Преподаватель: Андрей Рогозин
Занятий: 3 занятия
Время: 4, 6, 8 января с 19.00 до 22.00