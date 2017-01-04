Зарегистрироваться / или
Почта:

Пароль:

Запомнить меня
Напомнить пароль

Накамерная вспышка

Главная / События / Накамерная вспышка

Цена 750 руб.



04 января 2017
по
04 января 2017
Мы поговорим о том, какие вспышки бывают, что из насадок и аксессуаров для вспышек нужно на самом деле, а что - нет, и подробно разберем логику работы в наиболее распространенных съемочных ситуациях.
26.12.2016
Влада Красильникова

Программа лекции 
1. Конструкции и типы вспышек. 
2. Технологические характеристики вспышек. 
3. Аксессуары для съемки со вспышкой. 
4. Логика съемки при использовании прямой вспышки. 
5. Балансное освещение. 
6. Логика съемки при использовании отраженной вспышки. 
7. Логика съемки при использовании вспышки для контроля контраста. 
8. Простые способы съемки с вынесенной вспышкой.

 
Стоимость: 750 рублей
Преподаватель: Влада Красильникова
Занятий: 1 занятие 
Время: с 18.00 до 21.00 
Место: Каланчевская ул., 17



Комментарии /
Дополнительно /
Еще никто не нажал "Мне нравится" :(
Будьте первым: Войдите или зарегистрируйтесь
Зарегистрироваться
О проекте
Забыли пароль?
Copyright © 2011 Photonews
Наш RSS
Пользовательское соглашение
Реклама на сайте
Контакты
Вконтакте