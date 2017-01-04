Накамерная вспышка

Программа лекции
1. Конструкции и типы вспышек.
2. Технологические характеристики вспышек.
3. Аксессуары для съемки со вспышкой.
4. Логика съемки при использовании прямой вспышки.
5. Балансное освещение.
6. Логика съемки при использовании отраженной вспышки.
7. Логика съемки при использовании вспышки для контроля контраста.
8. Простые способы съемки с вынесенной вспышкой.
Стоимость: 750 рублей
Преподаватель: Влада Красильникова
Занятий: 1 занятие
Время: с 18.00 до 21.00
Место: Каланчевская ул., 17
Занятий: 1 занятие
Время: с 18.00 до 21.00
Место: Каланчевская ул., 17
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