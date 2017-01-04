Накамерная вспышка

ы поговорим о том, какие вспышки бывают, что из насадок и аксессуаров для вспышек нужно на самом деле, а что - нет, и подробно разберем логику работы в наиболее распространенных съемочных ситуациях.

Программа лекции

1. Конструкции и типы вспышек.

2. Технологические характеристики вспышек.

3. Аксессуары для съемки со вспышкой.

4. Логика съемки при использовании прямой вспышки.

5. Балансное освещение.

6. Логика съемки при использовании отраженной вспышки.

7. Логика съемки при использовании вспышки для контроля контраста.

8. Простые способы съемки с вынесенной вспышкой.

Стоимость: 750 рублей

Преподаватель: Влада Красильникова

Занятий: 1 занятие

Время: с 18.00 до 21.00

Место: Каланчевская ул., 17

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