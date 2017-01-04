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Модельные тесты

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Цена 7900 руб.



04 января 2017
по
08 января 2017
Практический мастер-класс стилиста и постановщика съемок Елены Ивановой-Тагировой знакомит слушателей с функциями модельных агентств на российском и западном рынках, с назначением тестов и снэпов, необходимых для портфолио и продвижения модели.
26.12.2016
Елена Иванова-Тагирова

Программа мастер-класса 
Модельные агентства как часть fashion-индустрии 
- специализация агентств 
- ориентация на определенный рынок 

Fashion-лицo и "коммерческое" лицо 
- типы внешности моделей 
- востребованность моделей на западном и российском рынках 
- лицо и тестовая политика: визуальная направленность теста, продиктованная типом внешности 

Модельный тест. Задачи и визуальное решение 
- лицо и свет 
- съемочная среда 
- статика и движение 
- makeup и прическа 
- одежда 

Тестовая эстетика в формате глянцевого журнала 
- стилизованные fashion-story

 
 
Стоимость: 7 900 рублей
Преподаватель: Елена Иванова-Тагирова
Группа: не более 10 человек 
Занятий: 3 занятия 
Время: 4, 8 января с 15.00 до 18.00; 6 января 12.00 до 16.00 
Место: Каланчевская ул., 17 



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