Модельные тесты

Программа мастер-класса
Модельные агентства как часть fashion-индустрии
- специализация агентств
- ориентация на определенный рынок
Fashion-лицo и "коммерческое" лицо
- типы внешности моделей
- востребованность моделей на западном и российском рынках
- лицо и тестовая политика: визуальная направленность теста, продиктованная типом внешности
Модельный тест. Задачи и визуальное решение
- лицо и свет
- съемочная среда
- статика и движение
- makeup и прическа
- одежда
Тестовая эстетика в формате глянцевого журнала
- стилизованные fashion-story
Стоимость: 7 900 рублей
Преподаватель: Елена Иванова-Тагирова
Группа: не более 10 человек
Занятий: 3 занятия
Время: 4, 8 января с 15.00 до 18.00; 6 января 12.00 до 16.00
Место: Каланчевская ул., 17
Группа: не более 10 человек
Занятий: 3 занятия
Время: 4, 8 января с 15.00 до 18.00; 6 января 12.00 до 16.00
Место: Каланчевская ул., 17
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