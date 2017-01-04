Модельные тесты

рактический мастер-класс стилиста и постановщика съемок Елены Ивановой-Тагировой знакомит слушателей с функциями модельных агентств на российском и западном рынках, с назначением тестов и снэпов, необходимых для портфолио и продвижения модели.

Программа мастер-класса

Модельные агентства как часть fashion-индустрии

- специализация агентств

- ориентация на определенный рынок



Fashion-лицo и "коммерческое" лицо

- типы внешности моделей

- востребованность моделей на западном и российском рынках

- лицо и тестовая политика: визуальная направленность теста, продиктованная типом внешности



Модельный тест. Задачи и визуальное решение

- лицо и свет

- съемочная среда

- статика и движение

- makeup и прическа

- одежда



Тестовая эстетика в формате глянцевого журнала

- стилизованные fashion-story

Стоимость: 7 900 рублей

Преподаватель: Елена Иванова-Тагирова

Группа: не более 10 человек

Занятий: 3 занятия

Время: 4, 8 января с 15.00 до 18.00; 6 января 12.00 до 16.00

Место: Каланчевская ул., 17

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