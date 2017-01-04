Мастер-класс Сергея Максимишина

Программа мастер-класса

Построение фотоисторий



Фотожурналистика как искусство рассказчика.

Журнальная и газетная фотография.

Драматургия фоторассказа.

Этика профессии.

Постановочная и не постановочная фотография.

"Видимый" и "невидимый" фотограф.



Маркетинг



Рынок фотожурналистики и место регионального фотографа на мировом рынке.

Что и как снимать. Как продвигать сделанное.

Как получать заказы и оплату за их выполнение.

Фотоагентства: виды, формальные требования, взаимодействие.

Портфолио в оффлайне и в интернете как средство продвижения: технические нюансы.



Съемка в путешествии



Поездка за историями – подготовка и реализация.

Технические и психологические аспекты.



Слайд-программы, видео-программы, обсуждение.

Стоимость: 6 500 рублей

Преподаватель: Сергей Максимишин

Занятий: 2 занятия

Время: 4, 5 января с 12.00 до 19.00 (время уточняется)

Место: Каланчевская ул., 17

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