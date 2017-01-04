Мастер-класс Сергея Максимишина

Программа мастер-класса
Построение фотоисторий
Фотожурналистика как искусство рассказчика.
Журнальная и газетная фотография.
Драматургия фоторассказа.
Этика профессии.
Постановочная и не постановочная фотография.
"Видимый" и "невидимый" фотограф.
Маркетинг
Рынок фотожурналистики и место регионального фотографа на мировом рынке.
Что и как снимать. Как продвигать сделанное.
Как получать заказы и оплату за их выполнение.
Фотоагентства: виды, формальные требования, взаимодействие.
Портфолио в оффлайне и в интернете как средство продвижения: технические нюансы.
Съемка в путешествии
Поездка за историями – подготовка и реализация.
Технические и психологические аспекты.
Слайд-программы, видео-программы, обсуждение.
Занятий: 2 занятия
Время: 4, 5 января с 12.00 до 19.00 (время уточняется)
Место: Каланчевская ул., 17