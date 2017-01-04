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Мастер-класс Сергея Максимишина

Главная / События / Мастер-класс Сергея Максимишина

Цена 6500 руб.



04 января 2017
по
05 января 2017
Двухдневный мастер-класс известного фотожурналиста посвящен теории и практике фоторепортажа, съемке в путешествии, маркетингу, работе фоторепортера и многому другому.
26.12.2016
Сергей Максимишин

Программа мастер-класса 
Построение фотоисторий 

Фотожурналистика как искусство рассказчика. 
Журнальная и газетная фотография. 
Драматургия фоторассказа. 
Этика профессии. 
Постановочная и не постановочная фотография. 
"Видимый" и "невидимый" фотограф. 

Маркетинг 

Рынок фотожурналистики и место регионального фотографа на мировом рынке. 
Что и как снимать. Как продвигать сделанное. 
Как получать заказы и оплату за их выполнение. 
Фотоагентства: виды, формальные требования, взаимодействие. 
Портфолио в оффлайне и в интернете как средство продвижения: технические нюансы. 

Съемка в путешествии 

Поездка за историями – подготовка и реализация. 
Технические и психологические аспекты. 

Слайд-программы, видео-программы, обсуждение.

 
Стоимость: 6 500 рублей
Преподаватель: Сергей Максимишин
Занятий: 2 занятия 
Время: 4, 5 января с 12.00 до 19.00 (время уточняется) 
Место: Каланчевская ул., 17 



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