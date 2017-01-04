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Продюсирование для фотографов

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Цена 2500 руб.



04 января 2017
по
04 января 2017
Семинар будет интересен как начинающим продюсерам, фотографам и стилистам, так и слушателям, которые задумались о новой профессии.
26.12.2016
Нина Лобыкина

На практическом семинаре фотодиректор Harper's Bazaar, фешн-продюсер Нина Лобыкина раскроет следующие темы: 
- За что отвечает продюсер? 
- Этапы подготовки и организации съемки в России. 
- Подбор команды, фотографы и стилисты, поиск моделей, съемки топ-моделей и селебрити. 
- Сложные ситуации в работе продюсера. 
- Как спланировать бюджет съемки и в чем можно экономить? 
- Рекламная съемка. 
- Организация съемок за рубежом и аренда фотооборудования за рубежом. 
- Ответы на вопросы.

 
Стоимость: 2 500 рублей
Преподаватель: Нина Лобыкина
Занятий: 1 занятие 
Время: с 11.00 до 16.00 
Место: Каланчевская ул., 17 



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