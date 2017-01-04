Продюсирование для фотографов

еминар будет интересен как начинающим продюсерам, фотографам и стилистам, так и слушателям, которые задумались о новой профессии.

На практическом семинаре фотодиректор Harper's Bazaar, фешн-продюсер Нина Лобыкина раскроет следующие темы:

- За что отвечает продюсер?

- Этапы подготовки и организации съемки в России.

- Подбор команды, фотографы и стилисты, поиск моделей, съемки топ-моделей и селебрити.

- Сложные ситуации в работе продюсера.

- Как спланировать бюджет съемки и в чем можно экономить?

- Рекламная съемка.

- Организация съемок за рубежом и аренда фотооборудования за рубежом.

- Ответы на вопросы.

Стоимость: 2 500 рублей

Преподаватель: Нина Лобыкина

Занятий: 1 занятие

Время: с 11.00 до 16.00

Место: Каланчевская ул., 17

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