Продюсирование для фотографов

На практическом семинаре фотодиректор Harper's Bazaar, фешн-продюсер Нина Лобыкина раскроет следующие темы:
- За что отвечает продюсер?
- Этапы подготовки и организации съемки в России.
- Подбор команды, фотографы и стилисты, поиск моделей, съемки топ-моделей и селебрити.
- Сложные ситуации в работе продюсера.
- Как спланировать бюджет съемки и в чем можно экономить?
- Рекламная съемка.
- Организация съемок за рубежом и аренда фотооборудования за рубежом.
- Ответы на вопросы.
Стоимость: 2 500 рублей
Преподаватель: Нина Лобыкина
Занятий: 1 занятие
Время: с 11.00 до 16.00
Место: Каланчевская ул., 17
Занятий: 1 занятие
Время: с 11.00 до 16.00
Место: Каланчевская ул., 17
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