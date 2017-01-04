Adobe Lightroom

Программа курса
Занятие 1
Знакомство с программой и сортировка. Как не потеряться в своем фотоархиве:
– Импорт изображений.
– Организация каталогов и папок.
– Добавление ключевых слов и информации в EXIF снимка.
– Простые методы сортировки и отбора фотографий.
Занятие 2
Обработка, начало.
– Концепция неразрушающего редактирования.
– Обзор основных инструментов.
– Профили камеры и коррекции объектива. Устранение недостатков в оптике одним нажатием.
Занятие 3
Обработка, продолжение.
– Детальная работа со снимком. Используем кисти, градиенты.
– Работа с пресетами и профилями плёнки. Как ускорить обработку.
– Склейка HDR и панорамных снимков.
Занятие 4
– Съёмка в компьютер. Стандарт для работы в студии.
– Добавление GPS данные и организуем фотографии в коллекции.
– Экспорт снимков. Форматы Jpeg и Tiff.
– Publish Services. Отправляем фото из Lightroom прямо в соц. сети.
Занятие 5
– Подписка на Adobe CC. Какие она даёт преимущества.
– Личный сайт за пару часов. Работаем с сервисом Adobe Myportfolio.
– Lightroom mobile. Работа с фотографиями в облаке на телефоне или планшете.
Занятий: 5 занятий
Время: 4, 5, 6, 7, 8 января c 15.00 до 18.00
Место: Каланчевская ул., 17