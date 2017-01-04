Adobe Lightroom

Программа курса



Занятие 1

Знакомство с программой и сортировка. Как не потеряться в своем фотоархиве:

– Импорт изображений.

– Организация каталогов и папок.

– Добавление ключевых слов и информации в EXIF снимка.

– Простые методы сортировки и отбора фотографий.



Занятие 2

Обработка, начало.

– Концепция неразрушающего редактирования.

– Обзор основных инструментов.

– Профили камеры и коррекции объектива. Устранение недостатков в оптике одним нажатием.



Занятие 3

Обработка, продолжение.

– Детальная работа со снимком. Используем кисти, градиенты.

– Работа с пресетами и профилями плёнки. Как ускорить обработку.

– Склейка HDR и панорамных снимков.



Занятие 4

– Съёмка в компьютер. Стандарт для работы в студии.

– Добавление GPS данные и организуем фотографии в коллекции.

– Экспорт снимков. Форматы Jpeg и Tiff.

– Publish Services. Отправляем фото из Lightroom прямо в соц. сети.



Занятие 5

– Подписка на Adobe CC. Какие она даёт преимущества.

– Личный сайт за пару часов. Работаем с сервисом Adobe Myportfolio.

– Lightroom mobile. Работа с фотографиями в облаке на телефоне или планшете.

Стоимость: 8 500 рублей

Преподаватель: Александр Врублевский

Занятий: 5 занятий

Время: 4, 5, 6, 7, 8 января c 15.00 до 18.00

Место: Каланчевская ул., 17

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