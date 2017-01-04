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Adobe Lightroom

Главная / События / Adobe Lightroom

Цена 8500 руб.



04 января 2017
по
08 января 2017
На каждом занятии вам понадобится флэшка (или ноутбук с заранее отобранными RAW-файлами).
26.12.2016
Александр Врублевский

Программа курса 

Занятие 1 
Знакомство с программой и сортировка. Как не потеряться в своем фотоархиве: 
– Импорт изображений. 
– Организация каталогов и папок. 
– Добавление ключевых слов и информации в EXIF снимка. 
– Простые методы сортировки и отбора фотографий. 

Занятие 2 
Обработка, начало. 
– Концепция неразрушающего редактирования. 
– Обзор основных инструментов. 
– Профили камеры и коррекции объектива. Устранение недостатков в оптике одним нажатием. 

Занятие 3 
Обработка, продолжение. 
– Детальная работа со снимком. Используем кисти, градиенты. 
– Работа с пресетами и профилями плёнки. Как ускорить обработку. 
– Склейка HDR и панорамных снимков. 

Занятие 4 
– Съёмка в компьютер. Стандарт для работы в студии. 
– Добавление GPS данные и организуем фотографии в коллекции. 
– Экспорт снимков. Форматы Jpeg и Tiff. 
– Publish Services. Отправляем фото из Lightroom прямо в соц. сети. 

Занятие 5 
– Подписка на Adobe CC. Какие она даёт преимущества. 
– Личный сайт за пару часов. Работаем с сервисом Adobe Myportfolio. 
– Lightroom mobile. Работа с фотографиями в облаке на телефоне или планшете.

 
 
Стоимость: 8 500 рублей
Преподаватель: Александр Врублевский
Занятий: 5 занятий 
Время: 4, 5, 6, 7, 8 января c 15.00 до 18.00 
Место: Каланчевская ул., 17 



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